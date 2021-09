El Grup El Corte Inglés i Ambilamp han aconseguit recollir 82.555 bombetes en el marc de la campanya solidària SolidariLAMP, una iniciativa de conscienciació ciutadana per a la recollida segregada de residus, amb un clar objectiu mediambiental i social.

Amb aquesta acció la companyia ha recopilat en els seus centres, en tres mesos, l’equivalent a 9.828 kg de bombetes, que s’han traduït en 8.255 kg d’aliments donats a Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal) i 826 arbres autòctons que podrà plantar l’organització WWF, una entitat mundial independent dedicada a la defensa de la naturalesa i el medi ambient.

El dilluns, 20 de setembre va arrancar la segona edició d’aquesta iniciativa, que durarà fins al 20 de desembre, i en la qual novament es comptabilitzaran les bombetes usades que es depositen en els contenidors habilitats per a aquest residu en els centres d’El Corte Inglés, Hipercor, Supercor i Bricor. Per cada 100 bombetes recollides es donaran 100 kg d’aliments a Fesbal i es plantarà un arbre autòcton en col·laboració amb WWF (Fons Mundial per a la Naturalesa). Cal recordar que Ambilamp és una associació sense ànim de lucre que té com a objectiu desenvolupar un sistema de recollida i tractament de residus de llums, lluminàries i RAEE, amb la qual El Corte Inglés col·labora.