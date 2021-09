Iberdrola continua avançant en el seu pla d’instal·lació de punts de recàrrega ràpida a la província de Castelló. La companyia, en la seua aposta per la cura del medi ambient i promoure la mobilitat sostenible, ha instal·lat ja més de 10 punts de recàrrega ràpida de 50 quilowatts de potència i semirápida, de 22.

Les noves infraestructures, situades a Castelló, Almenara, Santa Magdalena de Polpis i Sant Mateu --pròximament també a Geldo i Viver--, estan disponibles durant les 24 hores del dia i formen part d’acords aconseguits entre Iberdrola, Ajuntaments i empreses per a conjuminar esforços en la lluita contra el canvi climàtic i fomentar la sostenibilitat.

Característiques

Els usuaris d’aquests punts recarregaran la bateria dels seus cotxes elèctrics amb energia 100% verd, procedent de fonts de generació renovable, amb certificat de garantia d’origen (GdOs). A més, els punts de recàrrega estan localitzats en l’app de Recàrrega Pública Iberdrola, l’única a Espanya que incorpora informació verificada de tots els carregadors de vehicle elèctric, tant els d’Iberdrola com els d’altres operadors. Des de l’app es geolocalitza el carregador, es comprova la seua operativitat en temps real i, en aquest cas, es pot reservar i pagar des del mòbil. A més, Iberdrola i l’Associació Provincial d’Instal·ladors Elèctrics i Activitats Similars de Castelló (AIECS) han signat un conveni per a treballar conjuntament i fomentar la mobilitat elèctrica entre les empreses associades.

Iberdrola continua apostant per l’electrificació del transport en la seua estratègia de transició cap a una economia descarbonitzada, com a palanca clau per a la reducció de les emissions i la contaminació, així com per a la recuperació verda en el món poscovid.

Compromís

La companyia desplega un pla de mobilitat sostenible, amb una inversió de 150 milions d’euros, amb el qual intensificarà el desplegament de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics en els pròxims anys. La iniciativa preveu la instal·lació de prop de 150.000 punts de recàrrega, tant en llars, com en empreses, així com en via urbana, en ciutats i en les principals autovies en els pròxims anys. L’aposta pel desplegament d’estacions d’alta eficiència es concretarà en la instal·lació d’estacions ultres ràpides (350 kW), súper ràpides (150 kW) i ràpides (50 kW).

Iberdrola ha completat ja més de 50 acords de desplegament d’infraestructura amb administracions, institucions, empreses, estacions de servei, concessionaris i fabricadors de vehicles elèctrics, i ha sigut la primera empresa espanyola a subscriure la iniciativa EV100 de The Climate Group, amb l’objectiu d’accelerar la transició cap als vehicles elèctrics, comprometent-se a electrificar la seua flota de vehicles i facilitar la recàrrega al personal en els seus negocis a Espanya i el Regne Unit a 2030.