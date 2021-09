El Parc Natural de la Tinença de Benifassà organitza el 2 d’octubre una jornada per a dur a terme un cens simultani internacional de trencalòs. L’activitat començarà a les 9.00 hores, en l’àrea recreativa de les Ombries de Benifassà i, a partir d’aquest punt, els participats voluntaris seran distribuits per les zones on es realitzarà el cens. Per a participar cal reservar plaça indicant nom dels participants (especificant menors d’edat), un telèfon mòbil, població i tipus de cotxe del qual es disposa, en: 964 715 720 / 650 412 497 o parque_tinenbenifassa@gva.es.

Esdeveniment

A principis d’octubre, des de fa 16 anys, es realitza aquesta observació per a ajudar a estimar la població de l’espècie a Europa. Aquest esdeveniment reuneix a centenars de voluntaris i experts per a buscar en els cels el voltor més rar d’Europa en set països diferents. La Xarxa Internacional de Monitoratge del Trencalòs (IBM) és una col·laboració internacional única entre parcs nacionals i naturals i organitzacions no governamentals, coordinada per la Fundació per a la Conservació del Voltor.

Una espècie peculiar

El trencalòs (Gypaetus barbatus) és un dels quatre voltors que conviuen en la nostra Península, juntament amb el voltor lleonat, el voltor negre i l'aufrany, que és visitant estival. És un ocell singular per molts motius.

L'envergadura alar d'aquesta espècie varia entre els 2,75 i els 3,00 m. El seu pes pot variar entre 4,5 i 7 kg. Són característiques d'aquesta espècie les ales llargues i estretes, la cua llarga en forma de rombe. En comparació amb altres voltors té una silueta en vol més esvelta i, a més, tindre el cap recobert de plomes, al contrari que la resta de voltors que la tenen nua (com a adaptació per a poder ficar el cap i coll en els cadàvers dels animals i evitar així la proliferació d'infeccions per brutícia en les plomes). El trencalòs no fa això per a alimentar-se.

La part inferior del trencalòs és de color clar que varia entre el blanc i l'ataronjat i la part superior negre cendra. El seu cap presenta un característic antifaç negre que arriba fins al pic, on apareixen les barbes.

Com tots els voltors, el trencalòs s'alimenta de cadàvers de vertebrats, però prefereix més concretament els ossos d'isards, cérvols, cabres munteses i cabirols, però hui predominen les cabres i les ovelles.

En 2016, la Generalitat Valenciana va posar en marxa el seu projecte de reintroducció en el Maestrat (Castelló), per al qual es va seleccionar el Parc Natural de la Tinença de Benifassà.