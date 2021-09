L’Ajuntament de Moncofa durà a terme la construcció de la primera electrolinera del municipi, abans de final d’any. L’objectiu de la creació d’aquestes instal·lacions és fomentar l’ús de vehicles més sostenibles i respectuosos amb el medi ambient. La materialització d’aquesta infraestructura serà possible gràcies a la concessió d’una subvenció de 10.612,80 euros per a escometre una inversió total de 13.266 euros, amb l’objectiu d’instal·lar el punt de recàrrega per a vehicles elèctrics.

El primer tinent d’alcalde de Moncofa i responsable de la tramitació de les subvencions, José María Andrés, ha assegurat que "aquesta electrolinera és cada vegada més necessària, perquè la xifra de vehicles elèctrics, tant dels veïns com dels visitants, s’incrementa gradualment, especialment a l’estiu", comenta

Aquesta infraestructura és una altra mostra més de l’aposta de l’equip de govern que lidera Wences Alós per l’impuls de polítiques verdes, que ajuden a contaminar menys i faciliten a la població la cura del medi ambient, de manera activa o indirecta.

Aquesta línia d’ajuts, per millorar l’eficàcia energètica en els serveis públics, part de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace), de la Generalitat valenciana.

Bonificacions

En aquesta línia d’acció, recentment, l’Ajuntament de Moncofa va decidir ampliar la bonificació que aplica en l’impost de circulació als propietaris tant de vehicles elèctrics com híbrids. Cal recordar que el ple de l’Ajuntament de la localitat va aprovar, a finals de juliol, una nova bonificació del 75% del l’impost de circulació per a vehicles elèctrics, de manera que rebaixarà la càrrega impositiva dels seus veïns, tot i que ja era un dels municipis que menys cobra per aquest concepte entre els pobles del seu entorn.

D’aquesta manera hi haurà tres bonificacions, que són les que permet la llei (bonificació del 100% en els vehicles antics, la bonificació del 50% en els vehicles híbrids i, ara, s’incorpora el 75% de bonificació en l’impost de circulació dels vehicles elèctrics.