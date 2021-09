La pujada del nivell de la mar afectarà a 14.000 castellonencs

Així ho mostra la nova eina visual presentada per Conselleria d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica, un visor que permet conéixer els escenaris d’inundacions i erosió de la costa, a través d’escenaris predictius l’any 2050 i 2100 en funció de les emissions d’efecte d’hivernacle.

El nou instrument de consulta oberta s’agrupa entorn de tres blocs de Perillositat, Riscos i Impacte, que mostren escenaris d’inundabilitat i regressió de la costa. Basat en una metodologia contrastada i coordinada amb la resta de comunitats autònomes amb superfície costanera, alerta que la costa valenciana es troba en una situació complicada i destaca la fragilitat dels seus hàbitats i dels serveis ecosistèmics.

El visor, que s’ha realitzat sobre la base dels paràmetres utilitzats pel panell d’experts de l’ONU del canvi climàtic aplicats a la costa valenciana, llança ja resultats preliminars d’inestabilitat agreujada pels fenòmens meteorològics extrems cada vegada més recurrents i virulents. Els resultats del visor i l’informe La costa valenciana enfront de l’emergència climàtica (realitzat per l'Institut Cartogràfic Valencià), subratllen el nord de la província de Castelló com a punt de pressió climàtica i afirmen que en tots els escenaris de predicció la cota d’inundació afecta, almenys, a l’1% de la població de la Comunitat Valenciana (50.000 persones), i en el cas de la província de Castelló s’arriba al 7,67% (14.000 veïns).

Castelló

El litoral castellonenc és especialment sensible a l’efecte de la pujada del nivell de la mar, així com a altres factors climàtics de canvi, com l’augment de la temperatura superficial de l’aigua, els canvis en les tempestes o els canvis en l’onatge i l’informe afirma que s’observen reculades estructurals (permanents) de la línia litoral respecte a la línia de costa de 2020 per a meitat i finals de segle. Aquest efecte també tindrá afecció a la biodiversitat i zones d’especial protecció. En aquest cas les més afectades són les marjals i platges, entre les quals les que presenten percentatges més alts d’inundació són la platja de Moncofa, la marjal de Nules i la marjal d’Almenara.

Especialment preocupant es el futur de la platja de Moncofa, que segons les prediccions queda inundada en un 100% per a tots els escenaris, i la marjal de Peñíscola, en els escenaris d’inundació més desfavorables.