L’Oceanogràfic de València ha aconseguit una nova fita en poder reproduir per primera vegada 30 cavallets marins de musell llarg (Hippocampus guttulatus) en les seues instal·lacions. Es tracta d’una espècie present en les costes europees i inclosa en el Catàleg Espanyol d’Espècies Amenaçades, per la qual cosa la seua cria al mig controlat es considera tot un èxit per a la conservació.

La complexitat de desenvolupar aquest cavallet marí en un aquari resideix en la dificultat de l’aparellament i, sobretot, en la supervivència dels nounats. Els animals precisen d’uns requeriments especials quant a temperatura i modificació dels paràmetres de l’aigua, alimentació i tipus d’aquari. De moment, les 30 cries es troben en l’àrea de quarantena de l’Oceanogràfic a l’espera que augmenten de pes i grandària per a així poder traslladar-les a un dels aquaris de la instal·lació de Mediterrani a la vista del públic.

Amb això, l’Oceanogràfic se suma al CSIC de Vigo i a l’Aquari de la Universitat de Múrcia a aconseguir desenvolupar aquesta espècie amenaçada. L’experiència de l’Oceanogràfic en la reproducció del cavallet marí de musell llarg farà possible, en un futur, la recuperació i repoblació d’aquests animals en la zona del Mediterrani, on habiten dues espècies: el Hippocampus guttulattus i el Hippocampus hippocampus.