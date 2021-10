La Conselleria de Transició Ecològica coordina el conveni de reintroducció de l’àguila pescadora, que s’alinea amb els treballs de recuperació d’aquesta espècie que va iniciar en 2018.

El projecte analitzarà i valorarà actuacions per a la reintroducció d’aquest ocell rapaç extingit en la Península Ibèrica i s’iniciarà en la marjal de Pego.

Per a la reinserció d’aquesta espècie en la Comunitat Valenciana es realitzarà un seguiment de les parelles reproductores als països donants de joves àguiles pescadores. Una vegada fet aquest seguiment seran traslladades a Espanya per a l’alliberament d’aproximadament 20 pollastres.

Implicació

La Conselleria va acollir la signatura de l’acord entre la Fundació Migres i la Fundació Iberdrola, per a la reinserció de l’àguila pescadora, en un acte que va comptar amb la presència del president i la directora de la Fundació Migres, Miguel Ángel Ferrer i Virginia Aguilar; i el director i el presidente de la Fundació Iberdrola España, Ramón Castresana i Fernando García; la secretària autonòmica de Transició Ecològica, Paula Tuzón, i el director general del Medi Natural i d’Avaluació Ambiental, Benjamí Pérez.

La Fundació Migres s’encarregarà del trasllat a la Comunitat Valenciana, cria i alliberament de 20 pollastres d’àguila pescadora, mentre que la Fundació Iberdrola invertirà 50.000 euros en la iniciativa de reinserció.

Compromís

La col·laboració s’emmarca en un dels principals eixos d’activitat de la Fundació Iberdrola España: la protecció avifauna i la conservació d’hàbitats, que mostra el ferm compromís amb la protecció del medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic i el compromís amb la biodiversitat. Aquest treball se suma ara a la labor de la Fundació Migres, que ha desenvolupat, des del seu inici, més de 130 projectes relacionats amb la reintroducció de dues espècies d’ocells amenaçats, l’àguila pescadora i l’àguila imperial.

Partida anual

Tuzón va explicar que la Conselleria supervisarà i seguirà l’evolució dels resultats, dins dels treballs de reintroducció de fauna autòctona de l’Administració autonòmica. "A més, ampliarà els esforços en 2022 amb una partida anual de 140.000 euros a l’any per a recuperar l’àguila pescadora, que va desaparéixer del nostre territori a principis del segle passat", va indicar. La secretària autonòmica també va destacar que aquest increment d’exemplars alliberats "permetria ampliar la participació activa dels ajuntaments interessats".

Per part seua, el director general de Medi Natural, Benjamí Pérez, va valorar la vigilància i coordinació de la Conselleria per a continuar avançant en el compromís de les empreses per a adequar les seues línies elèctriques. En els últims quatre anys la xifra de correcció de suports s’ha multiplicat per 30, passant de 100 a 3.000.