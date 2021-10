Una de les raons per les quals el planeta és habitable és que és capaç de mantindre la temperatura adequada per a sostindre la vida. Un dels mecanismes que té per a això és reflectir la llum del sol sobrant. Aquest paràmetre de lluentor es denomina albedo. No obstant això, el planeta està perdent aquesta capacitat intrínseca d’autoregulació a causa del canvi climàtic, perquè el calfament global ha provocat un descens de superfícies capaces de reflectir els llamps de sol --com les grans glaceres--, la qual cosa influeix directament en la intensitat de la seua lluentor. En conseqüència, la Terra s’està enfosquint.

Estudio

Un nou estudi arriba a la conclusió que la Terra està perdent la capacitat de reflectir la radiació del sol, per la qual cosa s’està convertint en un planeta molt més fosc en la immensitat del Sistema Solar. Mentrestant, el Sol brillarà amb més força en la Terra i, per tant, contribuirà a calfar el planeta més encara del que fa ja per si mateix l’efecte d’hivernacle del canvi climàtic. Així ho adverteix un nou estudi publicat en la revista Geophysical Research Letters, que conclou que el calfament de les aigües de l’oceà ha reduït en les últimes dues dècades un 0,5% la reflectància terrestre. La Terra ara reflexa aproximadament mig watt menys de llum per metre quadrat que fa 20 anys.