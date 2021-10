La Conselleria d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica ha iniciat diverses accions per a la preservació del Triops cancriformis amb la finalitat de recuperar les poblacions d’aquesta espècie, contemporània dels dinosaures, que serà inclosa en el Catàleg valencià d’espècies de fauna amenaçada.

Premi

De manera paral·lela , cal destacar l’acció que han desenvolupat dues alumnes de 2n de Batxillerat del col·legi Santa María de Vila-real, Patricia Marco i Alba Serrano, que han rebut un important premi en el Concurs de la Unió Europea per a Joves Científics amb el seu treball Triops cancriformis: how to survive at climate change. Per a desenvolupar-ho, han participat en la cria en captivitat d’exemplars del crustaci i han col·laborat amb la Càtedra d’Innovació Ceràmica Ciutat de Vila-real; el Grup de Química de l’Estat Sòlid de l’UJI i l’Escola Superior de Ceràmica de l’Alcora. A partir de les seues conclusions, estan intentant recrear aquest material amb per a utilitzar-lo en construcció com a aïllant tèrmic. Aquest projecte ha obtingut també molt bones valoracions en altres certàmens nacionals i internacionals (tres guardons en XXI Exporecerca Jove de Barcelona i el primer premi en el XXXII Congrés Joves Investigadors, i una medalla de bronze en la secció de ciències de la Genius Olympiad de Nova York.

El crustaci més antic de la terra

El Triops cancriformis és un crustaci branquiòpode, considerat l’espècie animal viva més antiga de la terra. El seu cicle vital és curt i accelerat, pel fet que habita en grans tolls de pluja que tarden un parell de mesos a secar-se. Naixen del fang sec quan cau la pluja i ponen en la terra entollada a partir dels 15 dies de vida. La cria en captivitat d’aquesta espècie es desenvolupa en les instal·lacions del Centre de Conservació d’Espècies Amenaçades de la Comunitat Valenciana, al Palmar, i s’està treballant en diversos parcs naturals per a tractar de crear noves poblacions i donar-la a conéixer entre els visitants. L’objectiu és donar a conéixer, junt amb la problemàtica que té i recrear noves poblacions en llocs protegits, com ja s’ha aconseguit al Parc Natural de la Serra d’Espadà.