Acció Ecologista-Agró, des de fa mes de 15 anys, porta a terme la captura de tortugues de Florida en espais naturals. Aquesta espècie, que es va posar de moda com a mascota, ha anat a parar al medi natural quan els propietaris s’han cansat de tindre-les en casa, posant en perill a les tortugues autòctones, ja que les de Florida són molt voraces. En aquest sentit, altra de les accions de l’entitat es localitzar els exemplars propis de la zona, com la tortuga d’estany (Emysorbicularis) o la de riu (Mauremys leprosa).

Situació complicada

En aquest sentit, en la zona dels Estanys de la marjal d’Almenara, actualment les tortugues que més abunden són les de Florida, una espècie depredadora que està fent desaparèixer a les autòctones, mitjançant l’ocupació dels millors espais de solejament i reproduint-se molt més rapidament. Aquesta situació és cada vegada més difícil de controlar i, per aquest motiu, els voluntaris d’Acció Ecologista Agró instal·len, diariament --especialment en època de reproducció, de maig a setembre--, mornells i trampes flotants per poder capturar-les, al temps que busquen els nius en les zones pròximes als aiguamolls, on troben entre una dotzena d’ous de mitjana.

Pel que respecta a les zones més a nord i sud d’aquesta marjal (Moncofa i Sagunt), la tortuga de Florida encara no registra una xifra tan elevada de població. A més, cal assenyalar que en el mostreig realitzat durant quatre divendres, en la zona de tortugues que es troba en el desenvolupament urbanístic Belcaire Sud i en espais de reserva de les zones verdes habitades de la zona residencial de la platja, els ecologistes han comprovat que l’hàbitat es manté en perfecte estat i han trobat deu nou exemplars de l’espècie autòctona Emys.

Com ha explicat el dirigent d’Acció Ecologista-Agró, Enric Amer, "localitzar aquests exemplars, que porten 15 anys en aquesta zona, ha estat una sorpresa molt grata. De fet, hem trobat un d’ells amb el marcatge corresponent a la fitxa de l’any 2005, la data quan es van retornar al seu hàbitat. Però també hi ha tortugues sense marcar, el que indica que durant aquest temps s’han reproduït i això és una important notícia, atès que en la gran part de la marjal d’Almenara, per desgràcia només prolifera l’espècie invasora de la tortuga de Florida».

Accions

Cal assenyalar que en les visites periòdiques a la zona de la marjal d’Almenara, Acció Ecologista-Agró també ha treballat en la captura de neonats de tortugues autòctones, encara sense eixir dels nius, i de les femelles gràvides, "amb la finalitat de lliurar-les a la Conselleria de Medi Ambient, on les tenen fins als dos anys i després ja marcades, les tornen al seu hàbitat natural original. L’objectiu es evitar la gran mortalitat a conseqüencia de l’atac de depredadors en el moment d’eixir del niu", comenta Amer. El marcatge consisteix en la creació d’una fitxa individual de cada exemplar, amb les principals característiques físiques, i quatre ranures que es fan en la closca i que les identifica sense possibilitat d’error.