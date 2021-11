Iberdrola continua abanderant la lluita contra el canvi climàtic i el visibilitza renovant una vegada més el seu compromís amb la Cimera del Clima, el principal escenari de diàleg del qual eixiran les directrius polítiques que hauran d’assumir els governs en aquesta matèria.

La companyia tindrà un paper protagonista en la COP26, que se celebra fins al 12 de novembre en Glasgow (Escocia), en sintonia amb els nous reptes que assumeix per al seu futur: redoblar els seus objectius en matèria de renovables per a continuar sent líder en la producció d’energies netes.

Inversions

Iberdrola elevarà les seues inversions fins a 2025 per a aconseguir els 75.000 milions d’euros i duplicar aquests dígits i arribar als 150.000 milions en 2030. Més de la meitat d’aquesta xifra es destinarà a energies renovables. Segons les previsions, serà en 2025 quan l’elèctrica haja donat per conclòs el seu objectiu de duplicar la seua capacitat d’energia renovable, aconseguint 60 GW instal·lats, una fita que en 2030 superarà, aconseguint 95 GW.

Pla

El pla d’Iberdrola permetrà donar un gran impuls a la tecnologia eòlica marina, amb 4 GW en 2025 i, al mateix temps, créixer en solar fotovoltaica, amb una previsió de 16 GW instal·lats, reforçant també el seu lideratge en eòlica terrestre, amb 26 GW i 14 GW en hidroelèctrica tant tradicional com d’emmagatzematge.

La COP26 incidirà en la necessitat de limitar l’augment de la temperatura global del planeta als 1,5 graus centígrads, una meta que passa per bandejar l’ús del carbó com a font d’energia i concentrar els esforços en la producció d’energies verdes.

Reducció d'emissions

Iberdrola tornarà a exercir un paper de lideratge contra el canvi climàtic en haver-se compromés a reduir la seua intensitat d’emissions a 50g de diòxid de carboni per QW/h produït a nivell global en 2030, aconseguint una reducció del 86% en només tres dècades, amb l’horitzó de ser neutra en carbó a nivell europeu en 2030 - avançant-se en 20 anys als objectius de la UE-- i, a nivell global, en 2050. Cal subratllar que Iberdrola ja genera el 100% de la seua energia amb zero emi-ssions en països com el Regne Unit, Alemanya o Portugal.