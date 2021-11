Els sondejos realitzats per tècnics de la Conselleria de Medi Ambient estan constatant la desaparició dels petxinots en Els Estanys d’Almenara. Aquesta mena de mol·lusc és summament important per a aquest ecosistema, ja que la seua funció principal és filtrar l’aigua. El seu hàbitat es troba a les zones de fang on també hi ha aigua, com els Estanys i la resta de sèquies que comuniquen amb aquest aiguamoll, encara que també es troben als arrossars de la Llosa i a la finca del Racó.

Recentment, els experts en submarinisme es van endinsar al llac d’Almenara, amb la finalitat de localitzar els petxinots. Durant les seues immersions van comprovar que tots els exemplars que trobaven estaven morts, la qual cosa suposa una molt mala notícia.

Estudis actuals

Cal assenyalar que el Centre de Recerca d’Espècies de Vida Silvestre Dulciaquícoles esta duent a terme estudis de les espècies Unio Mancus, que és gairebé endèmica, i Potamida Litoralis, i els experts han pogut comprovar que la seua situació és tan crítica que estan pensant a catalogar-les com a espècies vulnerables o en perill d’extinció.

Els estudis realitzats per a conéixer les causes d’aquestes morts apunten manca d’oxigen (anòxia) a l’aigua, sobretot als mesos d’estiu, en els que s’escalfa molt més que els d’hivern, i tampoc es descarta alguna malaltia. Així, l’objectiu de les anàlisis és desvetllar quin és el vertader problema, amb la finalitat de donar amb la clau i intentar restablir la situació el més ràpidament posible.

Antecedents

El dirigent d’Acció cologista-Agró, Enric Amer, ha explicat que "no és la primera vegada que es registra una elevada mortalitat de petxinots en la zona, però en aquella ocasió la va produir la dessecació dels tres llacs, com a conseqüència de la posada en marxa de diversos motors de reg, que extreien l’aigua des de molta profunditat i van provocar que s’assecaren Estanys d'Almenara. No obstant això, la situació actual és molt diferent, perquè ara el llac compta amb l’aigua necessària per a la supervivència i proliferació del petxinot" .

Situació crítica

Enric Amer també ha volgut assenyalar que «en la mateixa zona sondejada de la Finca de La Calçada, en l’any 2008, es van contabilitzar mes de 30.000 exemplars vius, que van ser traslladats a les proximitats dels Estanys durant les obres de millora ambiental (creació d’alcudies i plantació d’arbres de ribera) fetes per l’empresa pública Tragsa, dins del Programa Aigua de la Confederació Hidrogràfica del Xuquer en aplicació de la Directiva Marc de l’Aigua. Ara la situació és molt distinta i perillosa, tant per a aquesta espècie de bivalve com per al ecosistema, ja que la seua funció és molt importat».