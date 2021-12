El CEIP Juan Carlos I d’Almenara acull fins el 17 de desembre l’exposició In/Sostenible. Un camí cap a la sostenibilitat, del Fons Valencià per la Solidaritat, que té com a finalitat conscienciar sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) des d’un punt de vista pròxim i amable, mitjançant quatre zones diferenciades. A més, l’alumnat del centre educatiu es sensibilitza a través de l’activitat didàctica Sóc conscient de quin consum faig, amb reflexions sobre la situació del planeta i l’anàlisi d’alternatives per a una producció i consum més sostenibles.

Canvi dels hàbits de consum

L’alcaldessa d’Almenara, Estíbaliz Pérez, va assenyalar que amb «aquesta activitat es suma a altres accions i activitats que continuarem realitzant amb la col·laboració del Fons Valencià per la Solidaritat i, en aquest cas, de la Diputació de Castelló». De fet, Almenara, dins del marc del projecte In/Sostenible, ja va programar a l’agost l’activitat lúdica dirigida al públic familiar Buscarem un tresor, centrada en el canvi dels hàbits de consum, mitjançant un contacontes teatralitzat.

El projecte In/Sostenible, en el qual s’emmarquen aquestes accions està cofinançat per la Diputació de Castelló. El programa té com a objectiu donar a conéixer a la població de sis municipis de la província de Castelló (Almenara, Benassal, Benicarló, Castelló, Montanejos i Viver) què són els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i la importància de la seua participació per a aconseguir-los, incidint en l’ODS número 12: la producció i consum sostenibles, per a enfortir la presa de consciència mitjançant actuacions concretes.

Cooperació internacional

Així mateix, el Fons Valencià per la Solidaritat, l’associació per la cooperació internacional i l’educació per al desenvolupament dels ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana realitza i finança projectes de cooperació internacional i d’educació per al desenvolupament, amb les aportacions econòmiques que fan els seus socis. Actualment, compta amb 132 entitats locals valencianes sòcies (123 ajuntaments i nou mancomunitats) i concentra les seues actuacions a l’Equador, Bolívia i El Salvador, així com en països en situacions d’emergència. L’entitat realitza també projectes de sensibilització cap a un desenvolupament humà, equitatiu, just i sostenible, entre la població de les entitats locals sòcies i a la ciutadania valenciana en general.

Participació municipalista

La relació entre els municipis del sud i el fons ve donada per la participació municipalista i descentralitzada en polítiques de cooperació per al desenvolupament social i econòmic, amb la col·laboració en projectes nascuts de les necessitats concretes i locals, i sol·licitats pels mateixos municipis o a través de contraparts, com per exemple les ONGD. La participació en els projectes de cooperació sempre té com a objectius, de totes les parts col·laboradores, el respecte cap a la cultura local i l’absorció mútua de coneixements i experiències.