Iberdrola ha començat a produir hidrogen verd en la seua instal·lació de la Zona Francade Barcelona, on pròximament es proveiran els autobusos urbans de pila d’hidrogen de TMB, amb el que arrancarà el projecte d’aplicació d’aquesta innovadora tecnologia per a descarbonizar el transport públic i avançar cap a una nova mobilitat amb zero emissions contaminants.

Es tracta de la primera vegada que es genera a Espanya aquest tipus de vector energètic renovable per a ús comercial, per la qual cosa totes dues companyies es converteixen així en pioneres en la descarbonització de la mobilitat urbana pesada. El vehicle recentment entregat per Caetano, del model H2 City Gold LHD, seguirà el procés habitual en les altes de flota de TMB abans d’iniciar un període de proves sense passatgers. En 2022 aquest entrarà en servei comercial en una línia regular. Segons el que es prevéu, aquest innovador autobús, que emet únicament vapor d’aigua, es proveirà d’hidrogen verd (uns 20 quilos diaris) en la planta de proveïment de carburant del polígon industrial de la Zona Franca, impulsada per TMB i propietat d’Iberdrola. Aquesta posada en marxa s’ha executat en menys d’un any i permetrà la creació d’un hub d’hidrogen verd en una de les àrees industrials més importants del país.