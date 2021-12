L ’excel·lent qualitat que es pot trobar en la desembocadura del riu Belcaire propícia l’augment dels ocells aquàtics i peixos d’aigua dolça, una situació que no s’havia donat durant molts anys.

Aquesta millora de l’aigua es déu a la posada en marxa de la nova planta depuradora, que està situada a escassos metres del llit del riu Belcaire. Des de la seua implantació fa quasi una dècada tot l’aigua que es condueix al riu està totalment depurada.

La part final del riu on es troba la desembocadura compta amb aigua que baixa amb un desnivell que durant anys ha propiciat que aquesta es quede un poc estancada. Malgrat això, durant aquest temps, en passar només aigua depurada el fons d’aquesta desembocadura s’ha sanejat, propiciant l’aparició de molts ocells aquàtics que anteriorment decidien buscar aigües més netes pel mal estat de la zona. El mateix ocorria amb els peixos, que fins i tot en el pitjor dels casos arribaven a morir.

Barrera

En la mateixa eixida a la mar hi ha una barrera de pedres que impedeix l’entrada d’aigua a la mar, així com un xicotet espai perquè l’aigua entrant a la desembocadura puga eixir. D’aquesta manera, tots aquests avanços suposen una feliç notícia per als amants de la naturalesa i el medi ambient, ja que després de molts anys poden observar que el llit del riu, i especialment la seua desembocadura, han deixat de ser una claveguera.

Pedro Sales, regidor de Medi Ambient de Moncofa, destaca que «en poc temps aquest espai s’ha convertit en un lloc idoni i excepciona,l sobretot per a la fauna autòctona». «Durant tot l’any, des de l’Ajuntament es duen a terme accions de neteja de les zones conlindantes a la desembocadura per a mantindre adequada la zona i tindre un espai d’aigua de qualitat», comenta. En l’actualitat és una zona molt visitada pel fet que els marges de la desembocadura estan totalment sanejats i els aficionats al senderisme o cicloturisme poden visualitzar tota la zona.

A més, per aquest emplaçament transcorre el Sender Blau Europeu al seu pas pel litoral de Moncofa, una parada obligatòria per a gaudir dels ocells que aprofiten l’excel·lent qualitat de l’aigua i el paisatge al seu voltant.