L’Oceanogràfic de València ha incorporat recentment tres grues damisel·la (Anthropoides Vigo) a la seua col·lecció zoològica. Es tracta d’una espècie extinta a Espanya des de principis del segle XX i la desaparició de la qual es deu, probablement, a la pèrdua i a la transformació del seu hàbitat a causa de l’acció del ser humà. Els tres exemplars, dos mascles i una femella, van arribar el passat mes d’octubre a l’Oceanogràfic procedents del Zoobotánico de Xerés, dins dels acords de col·laboració existents entre els centres zoològics. L’objectiu de mostrar a aquests animals en les instal·lacions és sensibilizar als visitants de les causes de la seua extinció i la importància de preservar-los.

Situació actual

Encara que la grua damisel·la està extinta a Espanya, la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa (UICN) la cataloga com una espècie de preocupació menor, ja que la tendència de la població és creixent, amb una estimació mundial d’uns 230.000 exemplars. És un animal que es distribuïx entre Àsia, el Nord-oest d’África i la part occidental d’Europa. En el cas d’Espanya, i gràcies a les datacions històriques i els registres fòssils, s’assegura la seua reproducció a finals del segle XX en marenys i llacunes d’Andalusia, Extremadura i Castella la Manxa, encara que fa anys que no es registren poblacions d’aquesta espècie al nostre país.