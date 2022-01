Iberdrola encapçala el desenvolupament de l’hidrogen verd amb més de 60 projectes per a respondre a les necessitats d’electrificació i descarbonització de la indústria o el transport pesat. La companyia ha materialitzat acords com l’aconseguit entre bp, Iberdrola i Enagás per a estudiar el desenvolupament del major projecte d’hidrogen verd en la Comunitat Valenciana. El propòsit és avaluar la instal·lació d’un electrolitzador per a la generació d’hidrogen verd en els terrenys propietat de bp en el polígon el Serrallo, a Castelló.

Producció ceràmica Així mateix, amb Porcelanosa, Iberdrola també treballa en la primera solució a escala real per a electrificar la producció ceràmica, combinant renovables, hidrogen verd i bomba de calor. D’altra banda, realitzarà més de 20 projectes d’hidrogen en l’àmbit de la mobilitat, tant del transport urbà pesat, com en el desenrotllament d’una xarxa d’abastiment en pols logístics o projectes en ports. Una fita fonamental en el sector del transport és la Xarxa Transeuropea de Transport basada en l’hidrogen verd. Es configura com un conjunt planificat de xarxes prioritàries de transport pensades per a facilitar la comunicació de persones i mercaderies al llarg de l’UE. En aquesta proposta sobre la xarxa de carreteres espanyola està inclòs tot el corredor mediterrani, la connexió viària del nord d’Espanya amb la xarxa europea, etc.