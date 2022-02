Al voltant d’un centenar de persones varen participar, el 29 de gener, en l’acte reivindicatiu organitzat per la Colla Verda, el projecte de voluntariat ambiental d’Acció Ecologista-Agró, per celebrar el Dia de l’Arbre.

Els assistents van aprofitar l’ocasió per a reivindicar, una volta més, la protecció ambiental del conjunt paisatgístic que formen les muntanyes litorals, ubicades entre el riu Palància i el riu Belcaire, una acció que va comptar amb el suport de representants dels ajuntaments implicats. "Es hora de què la Conselleria ens escolte, es deixe d’excuses, siga valenta i desbloquege la tramitació per garantir la protecció del nostre territori", van assenyalar.

Ecologistes, veïnes i representants polítics dels consistoris es van unir per a demanar l’atenció i reconeixement d’aquest paratge natural que consideren únic i, d’aquesta manera, garantir el futur d’un territori que, a més de constituir un excepcional mosaic d’ecosistemes i paisatges, actúa com a corredor ecològic entre els parcs naturals de la Serra d’Espadà i la Serra Calderona, els rius Palància i Belcaire, i les marjals d’Almenara i dels Moros.

Informació

En el transcurs de l’activitat, que va tindre lloc en Les Escales i va comptar amb prop d’un centenar de participants, es van donar a conéixer aquest espai natural i les pressions a les quals està sotmés. Els assistents van contribuir a posar el seu granet d’arena per a afavorir la conservació d’aquest espai, amb la plantació d’espècies de flora autòctona, com per exemple l’arbocer (Arbutus unedo).

Segons van afirmar els representants de l’asocciació Acció Ecologista-Agró, "resulta una qüestió imprescindible treballar en la restitució i conservació dels valors ambientals del nostre territori. Per això, ara i sempre, defensarem aquesta acció baix el lema De Calderona a Espadà, paisatge protegit ja!!!".

Espècies autóctones

En aquesta línia, per a commemorar el Dia de l’Arbre, la Conselleria va donar, a nivell autonòmic, 80.000 plantes, totes elles espècies forestals autòctones i adaptades a les condicions climàtiques i del terreny, per a fomentar la conservació del medi natural i la lluita contra el canvi climàtic.