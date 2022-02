La xarxa consorciada d’ecoparcs del Consorci Palància Belcaire, Àrea de Gestió C3/V1 de la Comunitat Valenciana, ha arreplegat més de 20.000 tones de residus durant 2021, la qual cosa suposa un increment del 3,19% respecte a l’any anterior (2020).

L’Àrea de Gestió C3/V1compta amb nou ecoparcs fixos (situats geogràficament per a comprendre tot el territori en Algimia d’Alfara, Almenara, Estivella, Gilet, Nules, Quart dels Valls, Sagunt, Soneja i la Vall d’Uixó). A més, el servici d’ecomòbils té parades setmanals en 37 municipis, amb l’objectiu de facilitar a la ciutadania el reciclatge de xicotets aparells elèctrics i electrònics, residus voluminosos, bombetes i residus perillosos, entre altres, i evitar així el seu desplaçament.

Bonificaccions

El Consorci Palància Belcaire manté també la iniciativa mediambiental Si més recicles menys pagues, en la que la es premia les persones usuàries i les activitats que separen en origen, a través de la seua targeta verda, els residus urbans el destí dels quals és la xarxa consorciada i informatitzada d’ecoparcs de l’àrea de gestió C3/V1 permetent la seua reutilització, reciclatge i valoració. D’aquesta manera s’acumulen punts en la targeta verda que es traduïxen en bonificacions en la taxa per valoració i eliminació de residus urbans, amb descomptes valorats fins en 40 euros.

Sol·licitud

La targeta verda es pot sol·licitar en tots els ecoparcs mòbils de la xarxa i en els ecoparcs fixos de la Vall d’Uixó, Sagunt i Nules. Per a això, s’ha d’acudir amb el rebut de la taxa per tractament de residus domèstics del Consorci de Residus C3/V1 o bé presentar el document identificatiu del titular del rebut.

Entitat

El Consorci Palància Belcaire està format per 56 municipis de les comarques del Camp de Morvedre, l’Alt Palància i la Plana Baixa, els ajuntaments, les diputacións de Castelló i València i la Generalitat valenciana, que s’han unit per a gestionar de la manera més eficient possible els residus urbans del Pla Zonal C3/V1.

Acostar el reciclatge als veïns és una prioritat per als servicis mediambientals del Consorci, pel que, a més dels servicis esmentats, realitza periòdicament diferents campanyes de conscienciació.