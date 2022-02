El 85% dels ciutadans de la Comunitat Valenciana situa la gestió sostenible com un dels aspectes més valorats a l’hora de triar un restaurant. Així ho ha reflectit l’estudi Valoració dels hàbits de reciclatge en hotels, restaurants i cafeteries, realitzat per Ecovidrio i Avacu (l’Associació Valenciana de Consumidors i Usuaris). A l’hora de triar, el 82% dels valencians enquestats va assegurar que, entre dos establiments i a igualtat de condicions, preferiria el local més compromés amb la sostenibilitat, mentres que el 49,1% estaria disposat a pagar un increment en el preu dels productes d’un establiment d’hostaleria compromés amb el medi ambient.

Factors clau

Els enquestats van assenyalar que els aspectes més rellevants perquè un local siga responsable amb el medi ambient són l’ús sostenible de recursos com l’aigua o l’energia (72,4%), el reciclatge de residus (65%) o la compra de productes a proveïdors pròxims (60,2%). Al ser preguntats per temes no relacionats amb la sostenibilitat, els enquestats destaquen el preu (67,5%) , el servici (64,7%), l’oferta gastronòmica (57%) i l’ambient (44,5%).

Solucions

Quant a possibles solucions per a millorar els resultats d’arreplega de residus, el 79,3% dels enquestats estaria d’acord a incloure en les ordenances municipals l’obligatorietat de separar els residus generats en els locals horeca i els mecanismes per a verificar el seu compliment. En 2020, els ciutadans de la Comunitat Valenciana van reciclar fins a 84.043 tones de residus d’envasos de vidre, la qual cosa suposa 16,6 kg/habitant. Amb més de 25.993 contenidors, en la regió ja hi ha un iglú per cada 195 habitants.