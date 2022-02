El Mediterrani s’ha convertit en un dels mars amb major concentració de microplàstics del planeta, la qual cosa suposa un greu impacte per al seu ecosistema i amenaça la supervivència de 134 de les seues espècies, entre elles foques i balenes, alerta un nou informe de WWF. "Existeixen indicadors de que pràcticament tot l’ecosistema del Mediterrani es troba afectat per la contaminació plàstica i açò, a llarg termini, pot generar efectes adversos per a l’economia de les comunitats que depenen de la pesca i per a la salut humana", va comentar el director de política global de plàstics de WWF, Eirik Lindebjerg.

Riscs ecològics

Segons l’informe, el Mediterrani ha superat el llindar de concentració de microplàstics a partir del qual és probable que es produïsquen "riscs ecològics significatius", va indicar Lindebjerg, qui també va afirmar que més de 100 espècies en el Mediterrani són víctimes de la contaminació plàstica i entre les més afectades destaquen les tortugues de mar o les aus marines, que pateixen alteracions en el seu sistema digestiu a causa de la ingesta d’aquests materials, de vegades letals per als animals.

Efectes en la pesca

Quant al possible efecte sobre la indústria pesquera, l’expert va assenyalar que, encara que de moment no hi ha proves concloents de què la ingesta de peixos del Mediterrani siga perjudicial per a la salut, la destrucció dels ecosistemes suposa un risc econòmic considerable per a les comunitats que depenen de la pesca. "Els efectes a llarg termini de la contaminació plàstica són encara una incògnita, però, com s’ha comprovat, l’ecosistema marí els pateix en el seu conjunt, la qual cosa ens porta a pensar que espècies comercialment importants per a l’ésser humà patiran les conseqüències", va assenyalar Lindebjerg.

Segons les dades de l’ONG, Espanya és un dels cinc països que més contaminen el Mediterrani amb plàstics, amb xifres semblants a les de França i només per darrere d’Egipte, Turquia i Itàlia. Per a dur a terme l’estudi dels nivells de contaminació en els mars s’han empleat diferents mètodes com el seguiment via satèl·lit, anàlisi de mostres d’aigua marina o estudi de les colònies d’aus marines.