Tot el món associa les marjals a cultius com l’arròs, les hortalisses de estiu, la ramaderia extensiva de bous, les quadres de cavalls o, en el millor dels casos, a la pesca de llises o anguiles. Però aquestos espais també són una font de recursos propis com la torba, l’extracció de la qual reporta beneficis a la naturalesa, la fauna i l’economia.

La província alberga dos de les explotacions mineres de torba més importants: la del parc natural del Prat de Cabanes-Torreblanca i la de la Marjal d’Almenara.

Aquest element es producte de centenars o milers d’anys en que la vegetació palustre, que es va instalar en les albuferes litorals nascudes al final de la última glaciació, va descomposant-se i depositant-se sobre una capa inferior impermeable d’argila blanquinosa. Es lo que popularment s’anomena terra d’arròs o marjals fangueres. El color negre o molt fosc de la torba indica que tot l’any el sòl ha estat saturat d’aigua i la vegetacio s’ha desintegrat i incorporat al terreny en unes condicions molt especials.

Sustrat per a cultius

El dirigent d’Acció Ecologista-Agró, Enric Amer, explica que "les torberes alberguen un substrat molt important per al naiximent i creiximent de les plantes. Per aquest motiu, els vivers, tant amb finalitat agrícola com de jardinería, utilizen aquest recurs per a la plantació dels seus productes".

Altra de les utilitats de la torba és millorar la textura dels terrenys excesivament compactes o arcillosos, així com afavorir l’obtenció d’un PH adequat a la terra.

Actualment, les torberes abasteixen els cultius de bolets (xampinyons), que es duen a terme en instalacions amb les condicions adequades de humitat i llum, en les quals el substrat de torba proporciona els nutrients necessaris per a un bon creixement.

Terra de qualitat

"La majoria de les torberes europees tenen un PH àcid (torba rubia), però les nostres torberes tenen un PH bàsic. Aixó les fa especials. De fet, les torberes alcalines tenen una consideració de hábitats de protecció prioritaria en la Unió Europea. La seua extracció esta molt regulada i es fa en condicions estrictes, tutelades per la Conselleria de Agricultura i Medi Ambient. Ademés, les condicions d’explotació de les reticules mineres deuen ser aprovades per la Direcció General de Mines", manifesta Amer. En el cas de la torbera del Parc Natural del Prat de Cabanes-Torreblanca, la explotació esta regulada en el Porn i Prug, mentre que en el cas de la Marjal d’Almenara, en la Norma d’Us, recentment aprobada. Tant en un cas com l’altre, tambe els municipis corresponents tenen la seua responsabilitat específica.

La principal restricció que tenen les torberes en zones protegides es l’obligació de deixar un 20% del terreny sense tocar, amb profunditats establides i inclinacions dels tarussos adequades, així com conexions hídriques que propicien la reinstalacio de tota la cadena tròfica i biodiversitat preexistent. També se suposa que la superficie de lluents sense vegetació de senillar i amb una columna d’aigua entre un i dos metres interaccionant amb les zones de torba sense tocar com a filtradors, aporta més benefici a la biodiversitat d’albuferes molt colmatades i amb anys de uniformitat dels nivells pels cultius.