La gestió dels ullals d’Almenara és de vital importància. Un dels motius és que les fonts (Font de Quart, Redona, de La Llosa) i els ullals càrstics (Cavanilles i Quartons), així com els xicotets ullals detrítics més superficials i dispersos (Font de Manyes, en el Mansegar; Pouets, entre Xilxes i La Llosa; Racó, Marxaletes, Termens, Cantero, Bota, Foia, per els antics camins entre Sagunt i Moncofa, a l’est de la via del tren) aporten cada any a la marjal entre 15 i 30 hectòmetres cúbics d’aigua subterrània, en funció del cicle d’anys plujosos o secs. Aquest efecte és com si buidaren en la marjal entre 3 i 6 pantans com el de Navaixes (Regajo), que entren poc a poc, també els mesos que no plou.

Indicador

El dirigent d’Acció Ecologista-Agró, Enric Amer, explica que "la quantitat i força amb la que entra aquest volum d’aigua indica l’estat dels dos aquífers (Algar-Quart i Salt del Cavall). Aquests s’han vist condicionats per les extraccions dels pous, especialment als mesos de primavera, estiu i tardor, destinades en gran part als regadius de peu de muntanya, de les dècades dels 60 al 90 del segle XX, per al cultiu de cítrics de satsuma, taronges tardanes i clementines i, finalment, alvocats. Tambe influïxen les extraccions dels cultius arrossers entre maig i setembre, que es realitzen més intensament, així com les omplides nocturnes de les basses del regadiu per degoteig de la citricultura de les planes litorals».

Els ullals també són un indicador de l’efecte de la recàrrega induïda en la zona de Sot de Ferrer, a Algar del Palància, anomenada popularment com els engolidors, com a conseqüència de la persistència en l’ estiu de l’eixida d’aigua, impensable fa cinc anys. "Cal recordar els problemes de salinitzacio i l’estat de les fonts i ullals secs, ja per les festes de Pasqua, així com els sequiols de la marjal quarterats", assenyala Amer.

Vegetació

La segona raó que marca la importància dels ullals ve determinada per la lluita entre l’eixida de l’aigua de la roca o bullint dels brolladors del sol, transparent al vindre de la foscor, i la explosió de vegetació palustre i aquàtica, que a l’abric de la llum genera un sustrat ideal i una càrrega d’adobs com a conseqüència de l’arrossegament de fosfats i nitrats de les zones urbanes i agrícoles. Des del punt de vista d’Amer, "és imprescindible controlar eixa desbordant exuberància de boga, joncs i senill, colonitzadores primàries junt a les algues filamentoses (llimac i llepò) i deixar a la vista la diversitat de surtidors de covetes, de filtracions de les fisures dels blocs dolomítics, de debullidors arenosos, d’entrades per els quatre punts cardinals, de les pujades i baixades de nivell seguint les minves de la mar o les utilitzacions humanes al voltant o a quilòmetres de distància…". Estèticament, s’intenta aconseguir una percepció de bellesa extraordinària, poc habituat a viure també en un país d’aigua amb arbres de séquia com els oms, albers i sargueres, tan a prop d’unes muntanyes que tenen que suportar un estrés hidric de mesos sense pluja, on el seu valor vegetal radica sobre tot en les plantes aromàtiques i matorral termòfil i punxos de margallons i llentiscles o coscolles, i algún bosquet de pi blanc o carrasquetes.

Les labors de manteniment deixen la Penya de l’estany nua, amb la roca calcàrea i al lledoner, llentiscle, margalló, té de roca, fenoll, romaní, esbarcer i aritjol, junt a les pedres romanes del segle. I, així com una mostra de macrofits, seguint la corrent al costat d’algun floc de lliri groc o de mansega i un grup d’oms negres, moreres i albers, entre els estanys i l’ullal. "Igualment hem fet amb la zona de l’Ullal de Quartons, amb un punt d’aigua per a la reproducció de tòtils i granotes, amagats per un mansegar amb tamarits i alguna figuera exòtica, un bosc de oms, albers i lledoners, amb singularitats d’un pi, un fleix i un taronger. Un mirador extraordinari per a observar la gran albufera de la Plana Baixa i el Camp de Morvedre, amb una diversitat biològica excepcional en tant poc espai", descriu Amer.