Els propietaris de 31 vivendes d’Almenara es van beneficiar, al llarg del 2021, de la bonificació del 50% de l’impost sobre els béns immobles (IBI) per la instal·lació de plaques fotovoltaiques per al consum. Cal assenyalar que aquesta bonificació perdura en el temps fins que es cobrisca el 50% de l’import de la instal·lació. L’alcaldessa d’Almenara, Estíbaliz Pérez, destaca que "una de les línies d’acció de l’Ajuntament és el foment de les energies alternatives", mitjançant accions com «"la instal·lació d’aquestes plaques fotovoltaiques en les vivendes", una qüestió que fomenten "des de 2017, data en què es van crear les primeres bonificacions de l’IBI per a aquestes instal·lacions, sent un dels primers ajuntaments en crear-les". No obstant això, segons explica Pérez, "els números demostren que, al llarg del passat exercici, la instal·lació d’aquestes plaques fotovoltaiques ha crescut d’una manera molt important en la localitat, sent cada vegada més els veïns que aposten per les energies renovables», puntualitza.

Iniciatives D’altra banda, en aquesta línia d’acció, fonamentada en l’atenció del medi ambient i l’aposta per la sostenibilitat, des de l’Ajuntament d’Almenara continuaran "instal·lant plaques per a l’autoconsum en edificis municipals", explica l’acaldessa. Basant-se en esta determinació, recentment han instal·lat plaques en l’edifici central del CEIP Joan Carles I, així com també en l’Escola Infantil Municipal. «L’equip de govern continuarà apostant per les energies renovables, per la qual cosa està en estudi continuar la instal·lació de plaques fotovoltaiques en altres edificis municipals», subratlla Pérez.