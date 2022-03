FCC Medi Ambient ha aconseguit la concessió d’una ajuda per al desenvolupament del projecte d’investigació i desenrotllament d’un nou vehicle pesat per a aplicacions de servici urbà amb tecnologia híbrida de bateria --pila de combustible alimentada amb hidrogen (H2TRUCK)--; dins del programa PTES (Programa Tecnològic d’Automoció Sostenible) en el marc de les subvencions concedides pel Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) recolzades pel Ministeri de Ciència i Innovació dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d’Espanya, finançat per la Unió Europea. H2TRUCK té una despesa elegible superior a 5,5 milions d’euros i està sent desenvolupat per un consorci liderat per FCC Medi Ambient, compost per empreses de gran prestigi, com Irizar, Jema i Calvera, i complementat per importants organismes públics d’investigació com Insia, Tecnalia, Cidetec i el Centre Nacional de l’Hidrogen.

Haurà de finalitzar abans de desembre de 2023, amb sis mesos possibles de pròrroga. Línia innovadora Aquest projecte continua la línia innovadora d’I+D del multipremiat projecte de xassís-plataforma 100% elèctric per a vehicles de servicis urbans, que va presentar FCC Medi Ambient en 2018 i compta ja amb dos prototips de recol·lector-compactador ie urban truck, un de càrrega lateral i un altre de càrrega posterior, i que té en l’actualitat més de 10 unitats en la cadena de producció d’Irizar. La finalitat concreta és la fabricació d’un prototip de recol·lector compactador de residus sobre un xassís-plataforma de gran tonatge amb propulsió 100 % elèctrica alimentat per un sistema híbrid de pila d’hidrogen i bateria d’ió liti, completament respectuós amb el medi ambient, amb l’objectiu de què aquest xassís híbrid puga ser aplicat en un futur a qualsevol equip o màquina que preste servici urbà, independentment del número i disposició d’eixos o de la carrosseria instal·lada. Estació mòbil Així mateix, la companyia desenvoluparà una estació mòbil de compressió d’hidrogen que permetrà al vehicle prototip dur a terme el repostatge en qualsevol lloc i que, per tant, puga treballar i ser provat en qualsevol localització.