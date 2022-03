Arran dels bons resultats obtinguts de la gestió de residus de les Falles celebrades el passat mes d’octubre, la Regidoria de Medi Ambient de Benicarló ha tornat a posar en marxa la campanya Falles sostenibles, per a augmentar el reciclatge i reduir el volum de residus generats. D’aquesta manera, s’aposta per eliminar elements d’un sol ús fabricats en plàstic i substituir-los per altres tipus de compostables fabricats a partir de fibres vegetals.

La regidora de Medi Ambient benicarlanda, Filo Agut, va explicar que "tradicionalment durant les Falles es genera un gran volum de residu" i va insistir en què "és molt important que totes les comissions siguen conscients de la importància de reciclar i d’eliminar plàstics". Substitució dels plàstics Per tal d’aconseguir-ho, l’Ajuntament ha repartit a les 12 comissions falleres més de 300.000 elements de vaixelles compostables, entre plats, bols, tenedors, culleres, ganivets, gots, culleretes i bastonets per als cafés. Totes les unitats estan elaborades amb canya de sucre, panís o blat, per tal de substituir els plàstics d’un sol ús. "Aquests elements compostables s’han de llançar al contenidor d’orgànic, que en menys de 100 dies es degraden, al contrari que els de plàstic, que tarden segles", recorda la regidora. La campanya està adreçada especialment a les comissions falleres, però també a la ciutadania en general. En aquest sentit, per tal que les persones llancen els residus al contenidor adequat, han imprés 24.000 cartells amb informació que indica a quin contenidor va cada residu. Per al bon funcionament de la campanya, la Regidoria de Medi Ambient instal·larà illes de contenidors d’ús exclusiu als casals fallers, que es buidaran dos vegades al dia, i posarà a disposició de les comissions falleres educadors ambientals per a resoldre dubtes. "Amb aquesta campanya complim els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) 11, 12 i 17 de l’agenda 2030", diu Filo Agut en la seua valoració de la iniciativa implantada. Premis En aquesta línia, ahir, en el transcurs de l’acte de lliurament dels premis de les Falles 2022 a la localitat, també es va lliurar el premi Acció Mediambiental a les tres falles que van fer una millor gestió de residus en l’edició de l’octubre de 2021. En aquesta ocasió, el reconeixement va recaure en les falles Benicarló, en primer lloc; Els Conquistaors, en segona posició; y El Caduf, en tercer lloc.