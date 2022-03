La flora i fauna en perill d’extinció ha augmentat en els últims nou anys en la Comunitat Valenciana. En el primer apartat es passa de les 35 espècies a les 50, mentre que en el segon es comptabilitzen ara 29 enfront de les 17. En total 27 més que en l’anterior llistat elaborat per la Conselleria d’Agricultura i Transició Ecològica. Durant l’any 2020, el Servei de Vida Silvestre va procedir a revisar tota la informació disponible sobre evolució demogràfica i geogràfica de tots els tàxons per a especificar el grau d’amenaça i procedir a la seua actualització.

Màxima afectació

Campanula de roca (Campanula mollis), trévol de quatre fulles pelut (Marsilea strigosa), barrella (Salsola soda), cresta de gall (Serapias lingua) o campanulita de brollador (Solepnosis laurentia) són algunes de les plantes que passen a formar part del llistat més abocat a la desaparició.

Altres 44 adquireixen la condició de vulnerables. L’entrada o eixida de cada categoria ve determinada en molts casos per l’èxit dels programes de recuperació establits o, per contra, la necessitat d’instaurar-los en uns altres. En qualsevol cas, requereix d’una memòria tècnica que el justifique.

Respecte a la fauna, destaquen entre les dotze novetats la náyade ànec (Anodonta anatina), el passerell trompeter (Bucanetes githaginesus) o el sapillo pintojo ibèric (Discoglossus galganoi subsp). Els tècnics inclouen també l’àguila cuabarrada (Aquila fasciata) la tortuga d’estany (Emys orbicularis) o el alzacola rojizo (Cercotrichas galactotes), atenent també així a algunes de les principals reclamacions llançades pels col·lectius conservacionistes.

Pel que respecta a la probabilitat de desaparició de la tortuga d’estany es dispara en els llits i rius valencians, en observar-se una reducció superior al 70% en deu anys. De 2003 a 2019 s’ha perdut un 78% de població, amb una disminució anual del 6,9%.

Queixes d'Ecologistes

Aquesta circumstància es repeteix amb l’àguila cuabarrada, el descens de la qual es xifra en un 35% durant els pròxims 20 anys i que s’incrementarà fins al 48,4% per a 2066. Ecologistes en Acció va presentar al·legacions a l’Ordre aprovada, que substitueix a la de 2013, sol·licitant amb una major protecció per a l’àguila cuabarrada, perquè consideraven inacceptable que comptara amb tal consideració en autonomies limítrofes però no en la valenciana, malgrat la dràstica disminució de les seues poblacions. L’electrocució, pese a la correcció de les esteses d’alta tensió, continua sent una de les principals causes de mortaldat.