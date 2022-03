La platja Biniesma de Moncofa va ser l’escenari d’una jornada de voluntariat ambiental, organitzada per Seo Birdlife, per a retirar la vegetació exòtica invasora de la zona i la posterior plantació de flora dunar autòctona amenaçada.

L’objectiu dels participants va ser "la creació d’un oasi de biodiversitat darrere de les dunes per a conservar l’ecosistema litoral de les platges de Moncofa, una xarxa de platges naturals ideal per a la implantació del corriol camanegre. En el transcurs de la jornada van eliminar 420 quilos d’ungla de gat (carpobrotus), 15 quilos de bardaba (xanthium strumarium) i tres quilos de fem, integrat principalment per plàstics.

Plantació

D’altra banda, van dur a terme la plantació de 35 plançons d’algodonosa o cotonet de mar (otanthus maritumus), 192 plançons de molinet de mar o pegamosques (silene cambessedesii), 48 plançons de grama marina (elymus farctus) i 48 plançons de raïm de mar (ephedra stachia). Cal assenyalar que l’àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Moncofa també va col·laborar en aquesta iniciativa, ja que, com va manifestar l’edil, Pedro Sales: "Aquest tipus de jornades i accions són molt importants per a la conservació de la biodiversitat de la zona i, per aquest motiu, volem transmetre el nostre agraïment a les persones que es preocupen de programar-les i realitzar-les, perquè guanyem tots".