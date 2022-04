El Prat de Cabanes-Torreblanca, conscient de l’evolució general del paisatge valencià, està treballant en la recuperació d’arrossars abandonats, amb l’objectiu de crear zones de tallafocs que servisquen com a zones de control i frenen la propagació dels incendis. La creació de zones de vegetació discontínua permetrà, a més, recuperar parcel·les per a aliment dels ocells facilitant així l’augment de la biodiversitat faunística.

Amb aquesta acció, Castelló recuperarà arrossars abandonats com a tallafocs verds a través del projecte Arrozales del Prat: ecosistemas para prevenir incendios y alimentar aves, posat en marxa al Prat de Cabanes-Torreblanca. Amb aquesta iniciativa, el parc natural aposta per recuperar arrossars abandonats, mitjançant acords de custòdia del territori amb els propietaris i plantació de varietats tradicionals d’arròs, segons va informar la Fundació Global Nature en un comunicat.

Accions previes

Previ a la sembra de les varietats tradicionals d’arròs, s’estan duent a terme en les parcel·les labors d’adequació de l’entorn, així com la neteja dels canals, l’extracció del canyís i el volteig de la terra amb el tractor per a trencar i extraure les arrels del canyís i evitar que rebroten.

En aquest sentit, desde Global Nature expliquen que, cada any, les marjals valencianes són protagonistes d’incendis que arrasen gran part de la seua superfície. "El creixent abandó de la superfície agrícola i l’avanç sense control del canyís on abans hi havia arrossars han provocat la modificació del comportament del foc, augmentant la superfície cremada i la virulència dels incendis, amb les conseqüents pèrdues econòmiques, ambientals i també de béns materials", exposen al respecte els representants de l’entitat.

Les accions s’emmarquen dins del projecte Arrossars del Prat: ecosistemes per a previndre incendis i alimentar ocells, un projecte amb alta participació ciutadana que pretén organitzar als propietaris de les finques, a través d’acords de custòdia en el territori, i implicar la població local en la posada en valor dels recursos agrícoles i mediambientals del territori.

La confluència de totes les accions crearà els protocols que faciliten la implantació i exportació del projecte a altres zones en situació similar, a fi de millorar la gestió dels aiguamolls, previndre els incendis i crear zones de parada i alimentació per als ocells.

Referent

La Fundació Global Nature és una entitat de referència en la gestió i la conservació d’aiguamolls, i és la encarregada de coordinar les accions en col·laboració amb el Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA), l’Ajuntament de Torreblanca i desenvolupa el projecte amb el finançament de Fundació Caixa Castelló i CaixaBank.