L’IES Almenara esta duent a terme el projecte IES Verd, que fusiona els vessants bosc mediterrani, hort de fruitals i horticultura ecològica. La finalitat d’aquest projecte és donar soport i camp d’experimentació a les asignatures que conformen el currículum d’ESO i Batxiller.

Un dels punts pel qual s’ha posat en marxa aquesta proposta és la falta de llauradors, i això suposa una població sense contacte en la terra i sense coneixements pràctics. També per a lluitar contra el canvi climàtic, per la biodiversitat i la sostenibilitat, el conreu de la terra ens apropa a eixa realitat, i recuperar un espai per l’oci, de relaxació dins del món educatiu.

El lloc escollit es troba dins del centre, que malauradament era el runar en la construcció de l’IES; posteriorment, un lloc abandonat i ple de brutícia.

Objectius

Els objectius són donar a conèixer els principis de la producció agroecològica; familiaritzar-se amb l’agrosistema com a concepte integrat dins del medi ambient i de l’entorn proper; analitzar els entrebancs i els avantatges de la producció agroecològica; i conèixer i gestionar els bioindicadors i la importància de la gestió del sol.

El primer que s’ha fet ha sigut netejar el terreny de saraus, arbres i herbes adventícies, trituració i crema; eliminar runa, escombràries i pedres; construcció de l’escala i rampa d’accés; esbós de plànol del terreny i les seues zones; adequar zones de conreu i millorar la resta; estudi de cultiu i reacció de plantes al sòl que trobem; construcció de compostera i fertilització del sòl. Quant a l’hivernacle, cal destacar la neteja del terreny i adequació, construcció i aprofitament, i jornades experimentals amb tasques específiques per a l’alumnat.

Després es construiran bancals de cultiu perquè cada curs puga realitzar activitats de sembra, reg o cura i collita d’hortalisses, sembra de flors, plantes aromàtiques... En la recta s’aprofitaran les aigües pluvials, així com la instal·lació de plaques solars, sendes i itineraris de l’hort escolar ecològic i instal·lació de QR identificatius. L’espai educatiu verd també comptarà amb un estany artificial i jardins temàtics en el seu entorn. Una iniciativa sostenible.