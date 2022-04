La Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Peníscola va mantindre una trobada amb els representants de la Fundació Global Nature (FGN) per a definir les estratègies de gestió sostenible de l’espai natural protegit de la marjal i establir un marc de col·laboració estable, per a coordinar projectes de gestió eficient d’aquest espai. A la reunió van assistir, per part de la Fundació, el seu director general, Eduardo de Miguel Beascoechea, i el coordinador de projectes a la Comunitat Valenciana, Antonio Guillén.

"Les estratègies de gestió derivades de la col·laboració amb la Fundació optimizaran la Marjal, afavorint que funcione com a embornal de carboni i mantenint la seua integritat ecològica, al mateix temps que treballem perquè continue prestant els serveis propis d’un ecosistema", va explicar l’edil de l’àrea, Miguel Castell. Metodologia L’Ajuntament pretén comptar amb una metodologia que permeta quantificar possibles emissions de gasos d’efecte d’hivernacle i conservar els serveis de l’entorn, ajudant a prioritzar les decisions de quines accions desenvolupar per a afavorir la seua funció com a aliat en la lluita contra el canvi climàtic i la conservació de les espècies d’aquests aiguamolls. En el conveni es contemplarà a més la formació a gestors sobre el potencial d’emmagatzematge de carboni de la marjal de Peníscola. Les mesures "també afavoriran l’adaptació, ja que la seua restauració augmenta la resiliència al canvi climàtic", va valorar Castell. Empreses A mitjà termini es proposaran mecanismes perquè la iniciativa privada se sume voluntàriament als projectes, amb metodologies específiques que els permeten la compensació d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle en el mercat voluntari de carboni. Els projectes de conservació "també ofereixen un valor afegit en biodiversitat i serveixen com a compensació de la petjada hídrica", va assenyalar Castell.