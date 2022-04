La progressiva instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics a la província de Castelló permetrà als usuaris d’aquesta mena d’automòbils poder desplaçar-se durant les jornades de Setmana Santa sense emissions per les carreteres castellonenques.

El fet que la majoria dels cotxes elèctrics ja compten amb una mitjana d’autonomia d’uns 400 quilòmetres (es preveu que en els pròxims anys aconseguisquen els 700 quilòmetres sense recarregar), i atés que gran part dels desplaçaments diaris que realitzen els vehicles a Espanya no superen normalment els 50 quilòmetres de mitjana al dia, està permetent que la venda d’automòbils elèctrics no deixe d’incrementar-se.

Recàrrega

Gran part dels usuaris d’aquesta mena de vehicles compten amb instal·lació de càrrega en el seu propi garatge, ja que l’habitual és que s’aprofite la nit per a dur a terme la recàrrega, per la qual cosa des de les companyies s’està promovent la instal·lació de punts de recàrrega en les principals vies i punts estratègics per poder donar un servei adequat als usuaris quan viatgen.

Iberdrola està duent a terme una ferma aposta per la mobilitat sostenible i en la seua aplicació Recàrrega Pública d’Iberdrola ja compta a la província de Castelló amb més de 50 punts de recàrrega disponibles per als usuaris. En aquesta app es poden trobar tant estacions de càrrega de la pròpia companyia com d’altres operadors i des d’ella es geolocalitza el carregador, es comprova la seua operativitat en temps real i, en aquest cas, es pot reservar i pagar des del mòbil. I sempre amb energia 100% verd, procedent de fonts de generació renovable.

L’empresa compta amb infraestructures de càrrega situades a Castelló, Almenara, Santa Magdalena de Polpis i Sant Mateu, que estan disponibles durant les 24 hores del dia i formen part d’acords aconseguits entre Iberdrola, ajuntaments i empreses, per a conjuminar esforços en la lluita contra el canvi climàtic i fomentar la sostenibilitat.

Noves instal·lacions a Castelló

A més, la companyia continua amb el seu pla de desplegament que permetrà en breu posar en marxa les instal·lacions de Viver i Geldo, i la planificació de l’estació de recàrrega ultraràpida prevista en les Alqueries, que suposarà un punt destacat al costat de l’AP7.

Cal recordar que el vehicle elèctric compta amb nombrosos avantatges i no sols mediambientals, ja que redueix les emissions de CO2 i contribueix a lluitar contra el canvi climàtic; permet recorreguts a preus més competitius, ja que pot ser deu vegades més barat que el combustible; suposa estalvis en impostos de matriculació i circulació; té un menor cost de manteniment en comptar amb un 90% menys de peces mecàniques; suposa tindre accés sense prohibicions a les zones restringides i estacionament gratuït en llocs regulats; redueix la contaminació acústica i disminueix la dependència energètica.