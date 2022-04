Durant aquest any, al parc natural de la Serra d’Irta celebra el 20é aniversari i vol fer a la población partícip d’aquesta efemèride tant important. Per aquest motiu, convida als amants de la naturalesa a gaudir de les activitats que ha programat per als pròxims mesos.

Les propostes mediambientals se succeiran en els pròxims mesos amb activitats que inclouen sessions per a conéixer més als amfibis (Quí viu en aquesta tolla, el dissabte, 30 d’abril). En aquest cas, els participants descobriran que els punts d’aigua són ambients de gran importància dins del parc natural i la necessitat de la seua conservació. Per a això, visitaran una interessant bassa i coneixeran quins animals habiten en ella. Les places per a participar en l’activitat, apta per a tots els públics, són limitades i la inscripció és obligatòria. A més, es recomana emprar roba i calçat adequat, esmorzar i aigua. Els interesats poden reservar la plaça contactant amb el parc mitjançant els teléfons 964 336 791 / 679 196 398, en horari de 9.00 a 15.00 hores. Propostes En properes dates també tindran lloc activitats com la recollida de residus Let’s Clean Up Europe (Per una serra més neta, el dissabte 8 de maig), una jornada de entrevistes, exposicions i productes Marca Parcs Naturals, que es desenvoluparà en el CESAL d’Alcossebre (20 anys fent parc, el diumenge 15 de maig), una ruta interpretativa (Un passeig per als cinc sentits, el dissabte 21 de maig), una yingana (La naturalesa ens sorprén, el diumenge 5 de juny) i altra ruta interpretativa (Una serra amb vistes al mar, el diumenge 19 de juny), entre altres. El parc natural de la Serra d’Irta es troba a la comarca del Baix Maestrat a l’extrem nord de la província, entre les localitats de Peníscola, Santa Magdalena de Polpis, Alcalà de Xivert i Alcossebre, i ocupa una extensió com a espai protegit de 7.743 ha. Va ser declarat parc natural i reserva natural marina el 16 de juliol de 2002, per a conservar la franja marítima limítrof a la costa de la Serra d’Irta.