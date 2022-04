L’Estratègia de Biodiversitat de la Conselleria de Transició Ecològica es marca com a objectiu arribar a 2030 amb el 50% del territori de la Comunitat Valenciana protegit per a assegurar la biodiversitat, a través de la conservació dels hàbitats i ecosistemes. Aquesta estratègia compta amb sis metes, desglossades en 24 línies d’actuació i un total de 97 accions concretes.

El 45% del territori de la Comunitat Valenciana i el 53,7% de la mar adjacent compta amb alguna figura de protecció. Els indicadors, a més, col·loquen al territori valencià per damunt de la mitjana en presència de fauna i flora. Alberga el 53% dels vertebrats d’Espanya i el 25,6% de la flora europea.

L’estratègia valenciana, que es conjuga amb l’europea, es marca entre les seues prioritats actualitzar els models de gestió, sobretot en el medi marí, amb una bateria d’actuacions alineades amb la declaració signada en la I Cimera Mediterrània pel Medi Ambient i el Clima que va reunir les comunitats autònomes per les quals discorre el corredor de cetacis del Mediterrani. Així mateix, advoca per renaturalitzar les zones urbanes per a aconseguir el 5% de protecció pendent i atribuir el deure de conservació al medi rural i a les ciutats. El text reconeix la biodiversitat com un bé social comú que obliga a l’existència d’una corresponsabilitat en la conservació i en l’ús i gestió dels hàbitats de les espècies silvestres.