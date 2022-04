Quasi la meitat dels Hàbitats d’Interés Comunitari (HIC) valencians es troben en un estat desfavorable o inadequat, enfront del 44,6% que presenta una bona conservació. El 3,1% aconsegueix la categoria de dolent. Així figura en l’informe remés per la Generalitat valenciana al Ministeri per a la Transició Ecològica sobre preservació.

La llista de referència de la Comunitat Valenciana inclou un total de 65 HIC amb 19 considerats prioritaris pel risc de desaparició.

Les diferents cartografies elaborades pel ministeri i la Generalitat valenciana indiquen que un 14,7% de la superfície es troba ocupada per HIC. Predominen els matolls esclerófils (33,3%) i els boscos (32,4%). Un 56,7% són zones especials de conservació, però el 43% està fora d’aquesta xarxa. D’ací ve que el Consell pretenga augmentar la protecció del territori.

La tendència mostra que un 80% dels hàbitats terrestres es va mantindre estable a curt termini en el període de 2005/2018, mentre que un 10% va mostrar una evolució positiva. Un 7%, per contra, llança perspectives negatives. Especialment pel que fa a l’hàbitat dels savinars albars, en zones interiors d’alta i mitjana muntanya de València i de Castelló.

A mitjà i llarg termini l’estat de conservació d’aquest hàbitat en concret és desfavorable. La seua estabilitat futura està més amenaçada per l’evolució de les condicions ambientals i climàtiques que per les pressions directes, com incendis, abandó de l’activitat agrícola o antigues repoblacions forestals. La Generalitat va declarar fins a 11 Llocs d’Interés Comunitari per a contribuir a la seua recuperació amb replantacions i la restauració de 915 hectàrees de abinar fins a final de 2023. Malgrat els esforços i els resultats preliminars positius, el Servei de Vida Silvestre dibuixa un escenari de recessió.

La previsió de canvi de temperatures hivernals a l’alça, i la poca capacitat de dispersió de les llavors apunten a una disminució de l’àrea de distribució.