El grup Iberdrola fa un pas més en la transició energètica. La companyia ha incrementat un 9,1% la seua capacitat renovable en els últims 12 mesos, situant-se en l’actualitat en els 38.305 MW verds.

La companyia ha posat en marxa 3.200 MW nous renovables, en línia amb la seua estratègia basada en una economia descarbonitzada i competitiva, segons va comunicar a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

Gràcies a totes les inversions en energies netes, el grup reforça el seu lideratge eòlic mundial, amb un augment del 4,9% de la seua capacitat eòlica --terrestre i marina--, fins a aconseguir els 20.705 MW: 1.258MW marins i 19.447 MW terrestres. En aquest primer trimestre, dins dels projectes nous en eòlica cal destacar la incorporació del parc Golden Hills, a Oregon (Estats Units), amb més de 200 MW, i els 55 MW de Paraíba, al Brasil.

Fotovoltaiques

També és ressenyable el fort creixement de la capacitat fotovoltaica d’Iberdrola, que s’incrementa un 60% --amb 1.219 MW de capacitat instal·lada nova-- i supera els 3.261 MW en el primer trimestre de 2022. Aquest fort impuls es deu a la incorporació de la planta fotovoltaica Francisco Pizarro, amb 553 MW, a Càceres (Extremadura); als 50 MW fotovoltaics de Revilla-Vallejera, a Burgos (Castella i Lleó); i als 88 MW de la planta solar de Port Augusta (Austràlia).

Els sistemes d’emmagatzematge de bateries sumen una potència instal·lada que arriba a 193 MW, la qual cosa suposa un increment del 135% respecte al mateix trimestre de l’any anterior.

En línia amb el compromís de la companyia per la descarbonització, la capacitat renovable d’Iberdrola ha millorat en la majoria dels països on la firma energètica desenvolupa la seua activitat: Espanya (+9,9%), el Regne Unit (+2%), els Estats Units (+4,5%), el Brasil (+14,6%), i la resta del món, on la capacitat renovable del qual ha crescut un 29%.

Gràcies a les inversions en eòlica terrestre i a la nova capacitat instal·lada, el grup ha aconseguit incrementar la seua producció pròpia amb aquesta energia neta en un 6,6%, fins als 12.121 GWh. No obstant això, aquest increment no aconsegueix compensar el negatiu trimestre hidroelèctric a Espanya, per la qual cosa la producció pròpia amb energia renovable baixa un 4,9%, fins als 21.689 GWh. En el primer trimestre de 2022, la producció d’energia renovable creix en tots els països, excepte a Espanya, per l’escassetat de pluja: el Regne Unit (+20,6%), els Estats Units (7,8%), Mèxic (+6,1%), el Brasil (+49%) i la resta del món (+14%).

Descens de les emissions de CO2

En línia amb la seua aposta per un model mediambiental i econòmicament sostenible a llarg termini, Iberdrola continua amb el seu compromís de reduir les seues emissions contaminants.

A tancament del primer trimestre de 2022, un 81% de la capacitat instal·lada del grup energètic a nivell global està lliure d’emissions --front al 79% registrat l’any anterior-- i el 83% de la seua producció mundial, en el primer trimestre de 2022, és lliure d’emissions --a Europa aquesta xifra ja depassa el 89%--.

D’aquesta manera, Iberdrola continua avançant en la seua ferma intenció de reduir la seua intensitat d’emissions i ser neutra en carboni en 2050. Aquests objectius estan alineats que el compromís del grup amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’agenda de Nacions Unides per a 2030. L’empresa focalitza els seus esforços en dos d’ells: el punt 7 --energia assequible i no contaminant-- i el 13 --acció climàtica--.