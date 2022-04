Iberdrola fa un pas més per la cura pel medi ambient. La companyia energètica, a través del seu programa de start-ups Perseo, i en col·laboració amb el Global Smart Grids Innovation Hub, busca solucions que permeten la detecció precoç d’incendis en zones protegides pròximes a les línies elèctriques, amb l’objectiu de reduir l’impacte mediambiental i minimitzar la repercussió en la continuïtat del subministrament als clients.

Davant la detecció del foc, des del Centre d’Operació de Distribució d’Iberdrola, es podria informar de manera primerenca a les autoritats i els Cossos de Bombers, així com iniciar accions preventives per a minimitzar l’afecció a clients i desconnectar les línies de la zona per a evitar danys majors. D’aquesta manera, es busca també fer costat als organismes mediambientals amb informació que permeta identificar l’origen del foc.

El repte valorarà la incorporació d’aquelles tecnologies relacionades amb infrarrojos tèrmics, Internet de les Coses (IoT), Intel·ligència Artificial, ComputerVision i imatges satel·litàries en temps real, entre altres.

A més, es considerarà la capacitat d’identificar l’incendi a llarga distància, la maduresa, fiabilitat i escalabilitat de la solució (maquinari o programari), la simplicitat d’instal·lació i manteniment, la integració amb els sistemes de monitoratge, l’aplicació en altres actius energètics (subestacions, centres de transformació i parcs eòlics) i l’impacte positiu en alguna de les zones de Transició Justa, com Lada i Velilla del Riu Carrión.

Compromís

Les àrees on Iberdrola desenvolupa les seues activitats serveixen d’hàbitats per a una varietat de flora i fauna silvestres que, en alguns casos, estan sota alguna mena de protecció (Reserves de la biosfera, Xarxa Natura 2000, Parc Natural, etc). El seu compromís amb la protecció i conservació dels espais naturals es desenvolupa seguint la seua Política de Biodiversitat, a través de la seua gestió ambiental, plans d’acció i monitoratge d’hàbitats restaurats i compensats seguint el principi de conservació positiva. Entre altres activitats, lluita activament a través del Programa Árboles i treballa de manera preventiva en les instal·lacions i actius amb el risc de patir incidències per puntes de demanda o afeccions meteorològiques.