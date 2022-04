Acció Ecologista-Agró va celebrar el Dia de la Terra amb la solta, en la marjal d’Almenara, de exemplars de xarxet marbrenc, (Marmaronetta angustirostris), un ànec més xicotet en greu amenaça d’extinció. Segons va explicar el dirigent de l’entitat, Enric Amer, aquest ocell ve des del Marroc a criar a diferents punts de la costa del Mediterrani, com la marjal d’Almenara. La solta d’aquests ànecs s’emmarca en el projecte LIFE Cerceta Pardilla, de la Conselleria de Mediambient (que també s’aborda a nivell europeu), que pretén afavorir la seua reproducció en espais idonis com els aiguamolls de Els Estanys, on s’han reintroduït diverses parelles.

Amer va manifestar que amb aquesta acció sumada a moltes altres estan "complint la consigna del Dia de la Terra, contribuint a la seua restauració en la zona de la Marjal d’Almenara, mitjançant treballs de manteniment dels nivells d’aigüa per a diverses especies de fauna (anatides, fotges, limicoles, ardeides…) en terrenys de custodia, i fent cavallons de fang i senill on es requereix". Aquests esforços impliquen nombroses reunions amb les administracions publiques, rigorosos estudis, treballs d’investigació, propostes d’actuacions, que aconsegueixen inversions en terres públiques i que el conjunt de les marjals arriben a ser l’admiració ciutadana actual.