La consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollà, assenyala que el Servei de Vigilància Marina, encarregat de la protecció de les praderies de posidònia, començarà a operar l’1 de juny a les costes de la Comunitat Valenciana. Aquest grup, que vigila l’estat del fons marí i protegeix les praderies de posidònia, estarà format per huit equips (dos fixos permanents i sis més d’estacionals). El servei estarà en la mar i anirà corregint els fondejos, advertint, fent educació ambiental i divulgació a les persones que interferisquen en les praderies de posidònia. La Conselleria ha invertit mig milió d’euros en l’operatiu. Els equips estacionals cobriran tota la franja costanera durant el període estival, des de l’1 de juny fins al 31 d’agost, mentrestant els fixos prolongaran l’activitat fins al 30 de novembre.

Projecte

El Projecte Posidònia és una iniciativa de la Fundació Oceanogràfic per a cartografiar 7.000 hectàrees d’espai marí a la Marina Alta i traslladar el valor de l’ecosistema als escolars i la població dels municipis situats en les àrees d’estudi. La iniciativa s’alinea amb el decret de conservació de la posidònia, que parla de l’espai marí, del que hi ha que fer per a no perjudicar la posidònia i quan arriba a les nostres platges, "incorporar-la i aprofitar-la com a gran evitadora de l’erosió que estem vivint". El decret preveu, a més, actualitzar la cartografia del nostre bosc submergit (el segon més gran a escala estatal) per a ampliar el seu coneixement i la conservació.

Diàleg

Mollà es refereix també al diàleg amb els ajuntaments, entitats, clubs nàutics i empreses de lloguer d’embarcacions perquè el decret siga un actiu i fer conviure amb ell la prohibició d’atacar la posidònia i la seua gestió com a barrera contra la regressió de la costa. La consellera destaca l’Estratègia de biodiversitat de la Comunitat, que posa el focus en la gestió del 53% del territori marí amb alguna figura de conservació i al recent conveni signat amb el Ministeri per a fomentar la coordinació i l’eficiència de la gestió compartida dels espais marins de la Xarxa Natura 2000.