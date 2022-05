Des de meitat d’abril i fins a ben entrat el mes de maig, la Marjal d’Almenara es converteix en l’escenari d’un captivador espectacle natural protagonitzat per centenars de flamencs que tinyen de color i vida aquest espai. Segons afirma el dirigent d’Acció Ecologista-Agró, "és una estampa inèdita, conformada per un mosaic d’usos agrícoles i espais naturalitzats".

D’aquesta manera, és possible contemplar una autèntica explosió de vida silvestre en les zones que romanen inundades de manera permanent, junt a tractors realitzant labors de cultiu i llauradors que inicien la plantació de les primeres files de melonars, amb els habituals arquets amb plàstic, que es converteixen en xicotets hivernacles per a avançar les collites al mes de juliol.

Varietat d’espècies

Amer també explica que "el naixement de les primeres cries de collverds i fotges, i la construcció dels primers nius de camallongues, ha coincidit amb l'arribada des d’Àfrica dels primers fumarells i carregades". Aquesta exhibició de la naturalesa "ha atret a visitants disposats a gaudir d’una impressionant estampa faunística, en la qual els flamencs cobren especial protagonisme per la seua particular fesomia i colorit", assenyala.

Els primers centenars d’aquesta espècie que es caracteritza per la seua gran grandària i peculiar aspecte es van concentrat inicialment en l’eixugo de l’arrosar del Pas llarg en Xilxes, per a, posteriorment, traslladar-se a l’eixugó dels melonars del Reialenc i La Closa de Benavites, al sud, per a després relaxar-se (durant la setmana de Pascua i San Vicent) en els lluents primaverals de la finca del Molí de Baix de la Llosa, en la reserva Agro-Fundem de la Palafanga de La Llosa i els amagats lluents al sud del camí de magraners, prop del Trepitge i Calamox, en Almenara.

Presència

El motiu d’aquesta arribada massiva de flamencs és, segons afirma Amer, que "han trobat espai on menjar, companyia un poc sorollosa pero pacífica, i una primavera amb temperatures i circumstàncies i condicions climàtiques favorables". Per aquest motiu, el representant de l’entitat ecologista ha advertit que, en la seua opinió, "prolongaran la seua estada en la zona durant algunes setmanes, fins que els adults busquen les colonies de reproducció. No obstant això, els flamencs tornaran a finals de l’estiu amb els juvenils, que ja recorden les seues primeres excursions entre la Camarga i Mauritania".