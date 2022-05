El servei de guarderia rural del Consorci Gestor del Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars, format pels ajuntaments de Vila-real, Almassora, Borriana, la Diputació de Castelló i la Generalitat Valenciana, ha començat un seguiment intensiu dels exemplars de corriol menut (Charadrius dubius) presents a la zona de la desembocadura del paratge fluvial protegit, que ja es troben en ple període reproductiu.

A finals d’abril, la guarderia rural va localitzar el primer niu amb quatre ous d’aquesta espècie protegida. D’altra banda, també s’ha detectat la presència de diverses parelles en clara actitud reproductiva. El consorci ha acordonat amb pals i cordes la zona principal de reproducció dels corriols menuts, concretament des de la gola nord fins a la gola fonda, al terme d’Almassora. La zona també compta amb cartells indicant el període de reproducció de l’espècie i les normes que han de seguir els usuaris de la platja.

Gossos i gats

El Consorci Gestor del Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars vol insistir, un any més, en la importància de respectar la zona de reproducció dels corriols menuts, ubicada en plena desembocadura del riu Millars, entre la gola sud i la gola fonda, un àrea que està clarament senyalitzada amb cartells informatius i acotada amb pals i cordes. Les activitats humanes a les platges, precisament durant la reproducció d’aquesta espècie d’au limícola, són les responsables de bona part dels fracassos reproductius dels corriols menuts.

Pescadors, banyistes, passejants, però sobretot gossos solts i gats són els grans problemes que afecten la viabilitat de les postes. Els usuaris de la platja han d’evitar portar els gossos solts i que cap persona ni animal entre en la zona reservada per a la cria.

Cal recordar que el corriol menut inicia el període de reproducció al mes d’abril i l’allarga fins al setembre, encara que la majoria de parelles trien el mes de juny per pondre els ous, covar-los i criar els pollets. Aquesta espècie de xicotet limícola tria zones obertes de platja que barregen pedres amb grava i arena per a fabricar el niu. També sol utilitzar vores arenoses de marges de rius i de llacs.

Amenaces

Els corriols menuts fabriquen una xicoteta concavitat envoltada per matèria vegetal i xicotetes pedres. La femella sol pondre quatre ous que passen bastant desapercebuts i camuflats amb l’entorn. La incubació dels ous sol durar uns 25 dies. Per norma general inicien la reproducció al mes de juny, cosa que entra en conflicte amb l’ús que fan centenars de banyistes de la platja.

Segons la Societat Espanyola d’Ornitologia, SEO-Birdlife, l’amenaça més important que pateix aquesta limícola és l’alteració i eliminació de l’hàbitat. També cal afegir com a causa destacada les molèsties provocades pels usuaris de les platges que accedeixen a la mateixa per qualsevol lloc. La depredació provocada per rates, gossos, raboses i porcs senglars també altera la seua població.

En l’actualitat, aquesta au és considerada com d’interés especial al Catàleg Nacional d’Espècies Amenaçades.