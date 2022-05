El pròxim 24 de maig es celebra el Dia Europeu dels Parcs Naturals, efemèride que commemora la declaració dels primers d’aquest espais a Europa, a Suècia, fa més d’un segle. En el cas de la província, diversos parcs desenvoluparan diferents activitats el pròxim cap de setmana, per a acostar a la població a la naturalesa i conscienciar sobre la seua riquesa i la necessitat de cuidar-la. Tres exemples son el parc natural de la Serra d’Irta, el de la Tinença de Benifa-ssa i el de Penyagolosa.

En el primer cas, amb el nom Un passeig per als 5 sentis, s’ha organitzat una ruta, el 21 de maig, per la senda que condueix fins al castell de Polpis, per a descobrir els seus valors naturals. El recorregut partirà del cementeri de Santa Magdalena de Pulpis, a les 10.00 hores, i discorrerà per tres km. Els interessats hauran d’inscriure’s prèviament als telèfons del parc natural (964 336 791 / 679 196 398) de 9.00 a 15.00 hores.

Per la seua banda, el parc natural de la Tinença de Benifassa proposa la ruta guiada Aclareix la ment i l’ambient, també el 21 de maig, fins a un dels llocs més emblemàtics de la Tinença: el Portell de l’Infern. Els participants rebran una samarreta amb el lema Per una Tinença més neta i netejaran el camí dels possibles residus que puguen trobar. En aquest cas ,l’itinerari començarà a les 9.30 hores, a l’entrada al poble de Fredes, i recorrerà una distància de 6 km. També és necessària la inscripció prèvia que pot realitzar-se en els telèfons 964 715 720 / 650 412 497 ó al correu electrònic parque_tinenbenifassa@gva.es.

El parc natural de Penyagolosa organitza una ruta primaveral pels boscos per a descobrir com la natura renaix Dona’t un bany de primavera, el 22 de maig. L’activitat començarà a les 10.00 hores, al Centre d’Interpretació del Parc Natural de Penyagolosa, la Casa Forestal, i és necessària la inscripció prèvia al en el telèfon 964 76 08 38 ó el correu electrònic: parque_penyagolosa@xgva.es.