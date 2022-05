Eslida va celebrar recentment les II Jornades Agroecològiques de la Serra d’Espadà, una cita que va aglutinar desenes de persones, associacions, i projectes de tota la Serra d’Espadà i voltants. Promoure l’agroecologia al territori és el principal motiu d’aquest espai de trobada, una cita clau per articular i reforçar iniciatives que existeixen, però estan molt disperses. A més, gestionada per Connecta Natura, suposa una inspiració per crear nous projectes i apropar als consumidors els productes agroecològics de la zona i així motivar el canvi a la localitat.

"Aquesta segona edició ha tingut un gran recolzament dels veïns i visitants, així com de les persones que treballen en projectes sostenibles", va assenyalar el regidor de Medi Ambient, Rubén Carreguí, en el seu balanç. Activitats Durant dues jornades, Eslida va ser l’escenari de nombroses activitats participatives. En aquest sentit, Laia Baró Gómez, membre de l’Associació Connecta Natura, va destacar: "Des de l’associació estem impulsant una xarxa oberta de varietats tradicionals i coneixements de la província". La cita va incloure una taula redona de experiències amb el suro, l’oli i el formatge de la Serra d’Espadà com a protagonistes. "El món rural té que tindre vida i aquestos projectes són clau per a dinamitzar el territori mitjançant projectes basats en la sostenibilitat", va comentar. Degustació D’altra banda, els assitents van tinde l’oportunitat de participar en una degustació de productes de la zona, podent comprovar la qualitat d’aquests i, al mateix temps, prenent consciència de la importància del consum de proximitat i de temporada. Alternatives de consum Per la seua part, l’asociació Terrenae va exposar el seu projecte de comunicació, fonamentat en la unió dels interessats en el desenvolupament de l’agroecològia en les comarques de Castelló. Els seus membres van col·laborar en la coordinació del mercat de productes agroecològics, que es va convertir en un espai per a compartir i donar a coneixer alternatives de consum i els diferents projectes de la zona. Les II Jornades Agroecològiques de la Serra d’Espadà també van incloure un espai per als mes menuts que, mitjançant el joc i els tallers, va aproximar als xiquets al món de la agroecología. Baró va manifestar la seua satisfacció per l’acolliment de la iniciativa i va voler mostrar el seu agraïment a l’Ajuntament d’Eslida per apropar la agroecología, tant als veïns de la localitat com a la població de la resta de la comarca de la Serra d’Espadà, perque és important recalcar la xarxa de guardians, i promoure i donar a conéixer projectes sostenibles en una cojuntura com l’actual, on el món rural té un fort despoblament.