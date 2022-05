El Govern declararà 67 noves reserves hidrològiques en tot el país, que inclouen 26 noves reserves naturals fluvials i, per primera vegada, 19 reserves en llacs i 22 en aigües subterrànies, a més de l’ampliació de dues reserves ja existents. Segons va informar el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (Miteco), el dia 26, finalitza el termini de consulta pública d’aquesta proposta, que haurà de ser aprovada pel Consell de Ministres i és fruit del treball de les Confederacions Hidrogràfiques per a la revisió dels plans hidrològics de tercer cicle (2022-2027).

Catàleg nacional En el Catàleg Nacional de Reserves Hidrològiques, que passarà a comptar amb 289 reserves, figuren en l’actualitat 222 reserves naturals fluvials, 135 de les quals es troben en conques intercomunitàries i les altres 87 en conques intracomunitàries. La proposta del Miteco contempla la declaració de 26 noves reserves naturals fluvials i l’ampliació d’altres dues, amb una longitud total de 515,61 quilòmetres. Superficie Amb aquestes incorporacions ja serien 248 les reserves naturals fluvials declarades, que representen 3.845,75 quilòmetres d’extensió. A més, per primera vegada es declaren 19 reserves naturals lacustres, equivalents a una superfície de 14,34 quilòmetres quadrats, i 22 reserves naturals subterrànies, que abasten 931,04 quilòmetres. Participació activa Durant els 30 dies que han romàs les noves reserves hidrològiques en consulta pública, el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic ha fomentat la participació activa dels ciutadans mitjançant la constitució de fòrums o grups de treball i s’ha celebrat una jornada de presentació i participació pública amb la idea d’aconseguir el màxim consens en el procés.