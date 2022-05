En el marc del projecte escolar de voluntariat per a la protecció de l’espai natural, l’alumnat de quart B i C del CEIP Juan Carlos I d’Almenara ha dut a terme la instal·lació de senyalització en la zona d’Els Estanys, consistent en d’adhesius amb codis QR.

"Els visitants d’aquest espai natural que escanegen aquests codis són redirigits a una pàgina web en la qual poden consultar informació de la zona i consells mediambientals per a la conservació d’aquest espai natural", van explicar els encarregats d’aquest projecte del centre, Mario Viché i Isabel Vives.

La iniciativa del col·legi també inclou altres accions entre les quals figura la recollida de plàstics, fem i residus, que ja s’ha realitzat en diverses àrees d’Els Estanys. A més, els alumnes han fet un estudi de l’ecosistema, atorgant especial importància a la flora i l’arbratge, així com la fauna d’aquest espai i la marjal en general. Per a això han comptat amb la col·laboració d’Acció Ecologista Agró, que ha centrat la seua labor en la campanya d’anellament d’ocells o en el desenvolupament del programa per a la recuperació de la tortuga autòctona i retirada dels exemplars invasors.

L’alcaldessa, Estíbaliz Pérez, va compartir amb els escolars les activitats i va agrair "la implicaciódel col·legi en la protecció ambiental, mitjançant aquests programes que fan que les noves generacions coneguen el medi natural, el cuiden i el protegisquen". Pérez també va afegir que "és encomiable la labor generalitzada que s’està realitzant en aquesta matèria, perquè la societat ha d’implicar-se en la conservació i el respecte de la naturalesa, unint forces amb les associacions i les institucions». Pérez va valorar notablement la iniciativa i va felicitar el professorat encarregat del projecte, el centre educatiu de la localitat i els alumnes participants.

El programa de voluntariat escolar per a la protecció dels espais naturals va començar a principis de curs. En ell participen 37 alumnes de quart B i C del col·legi d’Almenara. Aquesta iniciativa compta amb el finançament i suport de la Fundació Soler i Godes, de la Universitat Jaume I de Castelló i està desenvolupat per Kyrios Educació. També col·labora Acció Ecologista Agró i l’Ajuntament del municipi de la Plana Baixa.