L’alumnat de l’assignatura optativa Fem un IES sostenible, de 1r i 2n d’ESO de l’IES Torre del Rei d’Orpesa, ha participat en el concurs Què fem amb el fem? sobre la gestió de residus urbans organitzat per Reciplasa.

En el marc d’aquesta iniciativa, els estudiants van decidit realitzar una maqueta de l’institut, que serveix com a tauler d’un joc de taula que van anomenar Fem un IES sostenible i està realitzat totalment amb residus aportats per l’alumnat o generats en el centre. Per exemple, les canastres de bàsquet són taps de cava amb dispensadors de sabó, els arbres estan fets amb suros i els edificis, amb cartons de llet. Hi ha fins a un hort escolar, amb les seues carlotes i encisams.

Funcionament

En el joc, els participants han de respondre a preguntes relacionades amb els següents quatre blocs de continguts: les quatre R (Reduir, Reutilitzar, Reciclar i Recuperar), els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), l’economia circular, i el tractament i valoració de residus. Mitjançant tot aquest treball es alumnes voles conscienciar a la comunitat educativa de la importància i necessitat d’un canvi en la nostra mentalitat i forma de vida a favor d’un model de vida sostenible amb el medi ambient, per a garantir el futur, no sols del planeta Terra, sinó també el nostre.

El joc de taula s’utilitzarà a final de curs per a jugar en les classes de 1r i 2n d'ESO i en els pròxims cursos es deixaran en el pati coeducatiu amb la resta de jocs de taula que es tenen en el centre. A més, es deixarà als centres de Primària de la localitat, CEIP La Mediterrània i CEIP Dean Martí, perquè puga ser utilitzat pel seu alumnat, ja que els tres centres han col·laborat durant tres cursos en un projecte educatiu denominat Orpesa Verda.

Objectiu

L'objectiu del joc és realitzar un recorregut per la maqueta que representa l’institut, al llarg del qual s’han de respondre preguntes relacionades amb els residus i el desenvolupament sostenible. El guanyador és el primer que completa el circuit i arriba a la meta, però en aquest joc l’important no és guanyar, sinó aprendre des de xicotets, com aconseguir un desenvolupament sostenible que no danye el medi ambient.