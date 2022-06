Des de fa ja diversos anys, l’IES Gilabert de Centelles s’ha convertit en un referent pel que fa a la professionalització del treball al camp, així com en la recerca d’alternatives sostenibles del treball agrícola. La formació especialitzada d’aquests joves abasteix un ampli ventall d’àmbits, però entre els projectes que impulsen, especialment per la seua actualitat, destaca el de la Cria d’insectes beneficiosos en el control de plagues, dins del Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Producció Agroecològica.

La problemàtica que suposa l’ús de determinats productes químics per tal de protegir les collites, en concret quan les autoritats internacionals els exclouen del catàleg de substàncies de les quals es pot fer ús, de trobar alternatives efectives depén el futur de moltes produccions agrícoles.

En aquest àmbit, el professorat del cicle de Producció Agroecològica de l’IES de Nules ha apropat a l’alumnat a l’existència d’enemics naturals de les plagues, demostrant-los que la seua aplicació és "una estratègia altament positiva en la lluita contra les plagues agrícoles". Portar a la pràctica eixa evidència biològica, ha sigut l’essència del projecte que han desenvolupat al llarg de tot el curs. Hi ha hagut treball de laboratori i també aplicació pràctica.

En concret, al centre han treballat en la cria d’un d’eixos depredadors, l’escarabat coccinèl·lid (Cryptolaemus montrouzieri), "que s’alimenta d’uns dels insectes més perjudicials per a cultius com els cítrics, el conegut cotonet (Planococcus citri). Els estudiants han aprés a identificar-lo, a reproduir-lo i com actua de forma natural.

Aquest no ha sigut l’únic projecte de promoció de l’agricultura ecològica destacat del centre, també s’ha promogut un altre de ramaderia destinat a la Reproducció i cria de gallines autòctones valencianes. En aquest cas, han sigut els alumnes del mòdul de Ramaderia Ecològica els protagonistes.

Perill d'extinció

Els estudiants han sabut que en l’actualitat hi ha diverses varietats de gallines que estan en perill d’extinció, malgrat que han sigut autòctones d’aquest territori, són les de raça Xulilla, l’alacantina i la del Maestrat. D’aquestes últimes només queden 40 exemplars propietat d’un únic ramader, compromés amb la seua conservació.

L’objectiu del projecte és donar les ferramentes i els coneixements necessaris al voltant d’aquestes aus perquè l’alumnat "puga treballar amb aquests animals sabent quines són les seues principals característiques, a més de produir ous que permeten difondre aquestes races".

Les gallines es troben en la granja de l’institut de Nules.