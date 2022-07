La platja Biniesma de Moncofa va ser l’escenari triat per SEO/BirdLife per a dur a terme la segona jornada de voluntariat ambiental dedicada a la retirada de vegetació exòtica invasora, la plantació de flora dunar autòctona i amenaçada, i la creació d’un oasi de biodiversitat darrere de les dunes. L’objectiu fonamental d’aquestes accions ha sigut conservar l’ecosistema litoral de les platges de Moncofa, convertint-les en una xarxa natural per al corriol camanegre.

Els treballs realitzats van sconsistir principalment en la col·locació de 126 metres de talanquera, per a delimitar l’espai de flora que està protegit. En aquest mateix espai es va dur a terme la plantació de plantes autòctones i l’eliminació dels exemplars invasors. Espai verge Cal recordar que la platja Biniesma es troba al marge dret de la desembocadura del riu Belcaire i és una de les més verges del litoral de la província de Castelló. Per aquest motiu, SEO/BirdLife està fent un gran esforç per a poder mantindre-la en les millors condicions mediambientals. Primers resultats El voluntaris també van comprovar l’estat i les condicions de totes les plantes i arbres que es van plantar durant la primera jornada, confirmant que la gran majoria creixen amb força. Aquest fet suposa "una excel·lent notícia", van afirmar els responsables, que van explicar també que "en les pròximes jornades continuarem plantant aquest tipus de varietats vegetals, amb la finalitat de que la zona verge es mantinga verda". L’àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Moncofa també va col·laborar en aquesta iniciativa, ja que segons va manifestar l’edil Pedro Sales, "aquest tipus de jornades són molt importants per a la biodiversitat de la zona i és d’agrair a hi hagen persones que es preocupen de programar i realitzar-les. Guanyem tots".