Iberdrola ha reduït les seues emissions en un 62% des de l’any 2008, posant-se al capdavant de les companyies amb el menor nombre d’emissions, segons assenyala l’estudi Análisis de las emisiones de GEI de la economía española i propuestas para su descarbonización, realitzat per Talento para la Sostenibilidad i el Observatorio Sostenibilidad.

Contaminants

Les empreses que més emissions realitzen a Espanya són les petrolieres, amb increments en alguns casos de més del 30% des de 2008. Segons aquest estudi, el sector elèctric és el que més esforços està realitzant cap a la transició a energies renovables per a descarbonitzar-se. Per tant, s’aprecia la necessitat de transformació del sector del transport, en ser quasi totalment dependent de combustibles fòssils hui dia, i tindre una tendència creixent respecte a emissions de gasos d’efecte d’hivernacle.

Potencial

El sector elèctric està vivint una tendència a la reducció molt acusada en els últims anys i sobretot amb el potencial de convertir-se en 100% renovable, amb emissions zero. No obstant això, no totes les empreses elèctriques han fet els mateixos esforços cara a la descarbonització.

L’informe insisteix que cal apostar, de forma encara més ràpida i contundent, per l’electrificació de la indústria, el transport i les llars, així com fomentar les energies renovables i l’increment d’emmagatzematges d’energia elèctrica (amb bombaments hidràulics) en el màxim possible.

Mesures

Per a l’electrificació és necessari apostar per mesures i instruments que manen senyals, com ara els règims de comerç de drets d’emissió, que han provat la seua efectivitat, i una fiscalitat mediambientalment responsable que substituïsca l’actual gravant a cada producte energètic en proporció a les seues emissions de gasos contaminants i partícules sòlides a l’atmosfera.

Cal assenyalar, en la mateixa línia, que també és necessària l’adopció de polítiques de millora de l’eficiència energètica, de rehabilitació d’habitatges, d’informació, de conscienciació general, de desenvolupament d’una cultura del reciclatge i de l’economia circular cara al futur.