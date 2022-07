L’estiu és sinònim de temps a l’aire lliure, jornades per a gaudir i descobrir tresors que en moltes ocasions desconeixem i que estan molt pròxims. És el cas dels huit parcs naturals que alberga la província de Castelló i que, després de la primavera, són un autèntic focus de vida i bellesa.

La Serra d’Irta, la Tinença de Benifassà, el Desert de les Palmes, Penyagolosa, Prat de Cabanes-Torreblanca, Illes Columbretes, la Serra d’Espadà i Serra Calderona aglutinen una representació dels diferents ecosistemes existents, així com de la seua riquesa faunística, vegetal, floral i paisatgística. Malgrat que qualsevol estació de l’any és un espectacle en aquests espais, l’estiu suposa un moment idoni per a visitar aquests llocs que programen diferents eixides i rutes guiades per a mostrar el valor mediambiental dels parcs naturals i conscienciar de la importància de la seua cura i conservació.

Papallones i història

Aquest és el cas del Parc Natural de Penyagolosa que proposa, per al 10 de juliol, un recorregut d’observació pel camp que, baix al títol Papallones i libèl·lules de Penyagolosa, visitarà l’entorn del Ermitori de Sant Joan per a observar i fotografiar algunes de les boniques, rares i interessants espècies de papallones i libèl·lules que es troben en parc i el seu entorn aprenent sobre la seua identificació, forma de vida i curiositats. A més, el 16 de juliol a la vesprada, es realitzarà l’excursió Penyagolosa a la fresca: Font de l’Espino, que recorrerà el camí al llarg del GR7, per a descobrir la flora i fauna i com aquest camí tradicional va ser clau en una època no gaire llunyana.

Per part seua, el Parc Natural de la Serra d’Espadà, sota el nom Lluna llunera, proposa gaudir, el 12 de juliol, d’un passeig a la llum de la lluna fins al monestir fortificat en el qual els participants podran descobrir els successos que van marcar la història de la serra i del castell d’Almonecir.

Observació d’aus i insectes

El Prat de Cabanes-Torreblanca, un lloc privilegiat per a observar aus, organitza la ruta ornitolòcica El Camí del Sivert, el 10 de juliol, ja que, a principis d’estiu, es poden veure a moltes aus aquàtiques amb les seues cries recorrent canals i llacunes, i observar a aquests petits en els seus primers passejos pel món exterior. Així mateix, el 16 de juliol, els amants dels insectes podran participar en l’itinerari interpretatiu Vine a conèixer el món de les libèl·lules, una activitat per a tots els públics consistent en una ruta guiada per conèixer els trucs que s’utilitzen al món de les libèl·lules i així poder distingir, fotografiar i classificar totes les espècies que habiten al parc.

Racons i paisatges

Una altra opció és la que proposa el Parc Natural del Desert de les Palmes, que ha programat una sèrie de trajectes curts per a conéixer els enclavaments del parc i descobrir els seus racons i paisatges d’una manera relaxada. Rutes curtes pel Desert es desenvoluparà des del 13 de juliol al 7 de setembre. La primera de les exides previstes tindrà lloc el pròxim 13 de juliol i l’itinerari discorrerà des del Mirador de Sant Josep fins a l’Ermita de Montserrat.

Recomanacions

En tots el casos, l’organització recomana que els participants realitzen una inscripció prèvia i que el dia de l’activitat utilitzen calçat còmode i porten aigua i menjar. Per a més informació i inscripcions cal visitar la web parquesnaturales.gva.es, triar el parc i consultar les condicions i contacte.